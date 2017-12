Unverständnis und Enttäuschung

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Rückzug von Tourismus-Geschäftsführer Andreas Hensel hat in Bad Freienwalde unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. "Wir waren sehr erstaunt, wir hätten mehr Durchhaltevermögen erwartet", sagte Joachim Rau (Linke), Aufsichtsratsvorsitzender der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Hensel zweifele daran, dass er die Schwierigkeiten mit dem Kurstadtstatus meistert. Zwar habe die Tourismus GmbH das Veranstaltungsmanagement zum Beispiel fürs Altstadtfest übernommen, sie habe dafür aber eine zusätzliche Personalstelle und mehr Geld bekommen, sagte Rau. "Herr Hensel war einverstanden, als wir ihn fragten, ob er diese Aufgabe übernimmt", sagte Rau.

"Wir sind erstaunt und enttäuscht", bestätigte Dieter Bosse (CDU), langjähriges Aufsichtsratsmitglied und Gastronom. Das Gremium habe mit seiner Wahl gehofft, einen dynamischen jungen Man gewonnen zu haben, der die Stadt vier bis fünf Jahre begleitet. Hinsichtlich des Kurstadtentwicklungskonzeptes habe Hensel gute Arbeit geleitet. "Jetzt müssen wir neu ausschreiben und hoffen, dass wir eine gute Bewerberin oder einen guten Bewerber bekommen", so Bosse.

Unverständnis auch bei Jeanette Butschke, Vermieterin eines Ferienhauses sowie einer Ferienwohnung in Neuenhagen und touristisch sehr aktiv. Das Problem mit dem denkmalgeschützten Kurmittelhaus und den Schwierigkeiten eines Hotels seien von Anfang an klar gewesen. Hensels Job wäre es gewesen, an einer Lösung zu arbeiten. Er kenne sich zwar im Marketing aus, sei sonst aber nicht vom Fach.

"Ich bin ziemlich überrascht, damit habe ich nicht gerechnet" erklärte Dennis Ferch vom Kurstadt-Dialog. "Ich finde es schade, denn er hat sich gut eingearbeitet." Beim Bürgerbudget habe Hensel dem Kurstadt-Dialog sehr geholfen. Vielleicht finde die Stadt einen Nachfolger, der Bad Freienwalde schon etwas kennt.