Plädoyer für Oderbergs Brandhaus

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Im Februar soll das Grundstück in der Berliner Straße in Oderberg versteigert werden. Kiri Westphal, Architektin und leidenschaftliche Häuserretterin, hätte das denkmalgeschützte Haus gern gekauft und somit erhalten. Der Abriss durch den Landkreis hat diese Pläne durchkreuzt.

Der Abriss des Hauses in Berliner Straße 9 in Oderberg, er hat Kiri Westphal tief bewegt. So sehr, dass sich die Architektin aus Gellmersdorf in der Uckermark nach der Veröffentlichung des MOZ-Beitrages an diese Zeitung gewandt hat, um ihre Sicht auf die Dinge zu schildern. "Wir sind empört", beginnt sie ihre E-Mail. Und schreibt weiter, es hätte eine Lösung für das Haus gegeben. In ihrer Tätigkeit als Architektin hat sich Kiri Westphal vor allem auf historische oder unter Denkmalschutz stehende Häuser konzentriert. In Berlin hat sie ihr Architekturbüro, fühlt sich aber zur Uckermark, wo sie seit 12 Jahren lebt, und zum Barnim stark verbunden. Die 44-Jährige ist der Meinung: Die Sanierung eines alten Hauses muss nicht zwangsläufig teurer sein als ein Neubau und ist allein deshalb vorzuziehen, weil diese Häuser ortsbildprägend und kulturerhaltend seien.

Gern hätte sie das Grundstück mit Haus gekauft. Denn das Finanzamt Frankfurt (Oder) hat es im Auftrag des Amtsgerichts Strausberg für den 21. Februar 2018 zur Zwangsversteigerung freigegeben. Das Finanzamt greift zumeist dann ein, wenn Steuerschulden bestehen. "Davon kann auch hier ausgegangen werden", sagt Thomas Hohnhold, Geschäftsstellenleiter im Frankfurter Finanzamt. Der Abriss sei für die Behörde nicht weiter ausschlaggebend.

Für Kiri Westphal schon. Allein am Grundstück habe sie kein Interesse. Ein Kauf komme für sie nun nicht mehr infrage. Stattdessen befürchtet sie, dass Grundstückspreise durch Spekulanten auch im ländlichen Raum in die Höhe getrieben werden. "Ich mache der Stadt den Vorwurf, dass sie so lange nicht reagiert hat", sagt Kiri Westphal. Aber auch die Ämter tragen häufig eine Mitschuld, da sie in solchen Fällen untätig bleiben würden. Dass Häuser derart verfallen, soweit dürfe es gar nicht erst kommen, findet sie und bedauert, dass man als Außenstehender keinerlei Möglichkeit hat, sich einzubringen, bevor Häuser, wie das in Oderberg, aus dem Stadtbild getilgt werden.

Der Landkreis habe durchaus von der Versteigerung gewusst, teilt Oliver Köhler, Sprecher des Kreises, auf Nachfrage mit. Aus verfahrenstechnischer Sicht habe die Behörde damit aber nichts zu tun. "Wir müssen als Behörde handeln, wenn Gefahr in Verzug ist", so Köhler. Und im Falle des Oderberger Brandhauses sei es nicht tragbar gewesen, zu warten. "Das Haus befand sich in der Auflösung", so der Sprecher. Ein Vororttermin habe gezeigt, dass der Zustand weit schlechter war, als noch vor drei Monaten. Eine andere Lösung sei nur die Sperrung der Berliner Straße gewesen. Der Landkreis ging in Ersatzvornahme, am 14. Dezember folgte der Abriss. 17 000 Euro auf Kosten des Steuerzahlers, für die der Eigentümer haften soll.

Kiri Westphal zeigt sich zwar verständnisvoll für das Handeln des Landkreises. Sie bezweifelt aber, dass von den Behörden wirklich immer alle Möglichkeiten durchgespielt werden. Der Wert denkmalgeschützter Häuser sei aus den Köpfen vieler verschwunden. Stattdessen sei bei alten, unbewohnten Häusern immer von "Schandflecken" die Rede, kritisiert sie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann bündelt sie ihr Engagement als "Häuserretter". "Wir sind kein Verein, eher eine lose Gruppe", so Kiri Westphal.

"Viele historische Häuser werden einfach weggenommen, weil sich niemand daran traut", so Westphal. Ob und wie die Sanierung einer alten Immobilie lohnt, kann sie gemeinsam mit dem Eigentümer herausfinden. Ein Beispiel sei das Vorlaubenhaus in Lüdersdorf. Zwar seien Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde nötig gewesen, diese waren aber von Erfolg gekrönt.