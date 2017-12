Rampe am Güterbahnhof bleibt erhalten

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Sommer dieses Jahres ist der ehemalige Güterbahnhof in Fürstenberg, der sich an der Eisenbahnstraße befand, abgerissen worden. "Der Güterbahnhof befand sich in einem desolaten Zustand", erklärt ein Bahnsprecher die Maßnahme. Zurückgeblieben ist allerdings der massive Betonsockel, auf dem das Gebäude stand und von dem aus Güter in die Waggons verladen wurden. "Die Laderampe bleibt bestehen", erklärt der Bahnsprecher. Ein Ersatzbau sei an dieser Stelle allerdings nicht vorgesehen. Die Bahn hat damit wohl eher unbewusst ein Stück Zeitgeschichte erhalten. Denn über diese Rampe kamen mit Zügen 8000 Kriegsgefangene, die vor 1945 von dort aus in das Kriegsgefangenenlager Stalag IIIB gebracht wurden, deren Baracken auf Flächen des heutigen Industriegebietes am Oder-Spree-Kanal standen.