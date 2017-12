Turbulente Komödie in der Stadthalle

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Neil-Simon-Komödie "Ein seltsames Paar" ist am 2. Februar um 19 Uhr in der Inszenierung von Marten Sand in der Bernauer Stadthalle zu erleben. In der neuen Produktion des Show Express für 2018 spielt Hartmut Schreier den geschiedenen, im Chaos versinkenden "Ossi" Oscar. In der Rolle des Ordnungsfanatikers und Hypochonders "Wessi" Felix ist Pierre Sanoussi-Bliss zu sehen. Schreier ist unter anderem als Kommissar Manne aus der Soko 5113 bekannt. Sanoussi-Bliss war unter anderem in "Der Alte" zu sehen. Marten Sand übernimmt die Rolle des Polizisten Manne, der Steuerberater Winne wird von Ron Brandes gespielt. Zum Inhalt: Felix' Frau hat sich von ihm getrennt. Als er bei seinem Freund Oscar einzieht, entsteht bald eine neue Beziehungskrise.

Vorverkauf: www.reservix.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen