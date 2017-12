Gemeinde plant 250 000 Euro für Kiezbus ein

Jürgen Liebezeit

Glienicke (OGA) Auch die Gemeinde Glienicke muss in den nächsten Jahren auf ihre Ausgaben achten. Das geht aus der langfristigen Finanzplanung hervor, die Kämmerin Grit Knappe der Gemeindevertretung vorgelegt hat. Denn nach aktuellen Berechnungen geht sie künftig von einem Minus zu den Jahresenden aus.

Großes Kopfzerbrechen bereitet diese Prognose dem Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) aber noch nicht. Die Gemeinde steht finanziell gut da. Er geht davon aus, dass auch in den kommenden Jahren der Etat ausgeglichen gestaltet werden kann. Das ist schließlich auch für den Haushalt des nächsten Jahres gelungen. "Wir konnten einige Maßnahmen, die eigentlich in 2017 beendet werden sollen, mit ins neue Jahr nehmen", so Oberlack. Als Beispiele nennt er den Jugendclub, das Funktinalgebäude am Sportplatz Bieselheide und den Ausbau und die Erweiterung des Feuerwehrdepots samt Bauhof. Bei diesen Maßnahmen kam es aus unterschiedlichen Gründen zu Verzögerungen. So wurde bei der Feuerwehrerweiterung beispielsweise auf Fördermittel gewartet.

Größter Ausgabeposten im nächsten Jahr sind die Aufwendungen fürs Personal, die mit gut acht Millionen Euro zu Buche schlagen. Das entspricht etwa einem Drittel des Gesamtvolumens von fast 25 Millionen Euro. Im Jahr 2018 investiert die Gemeinde wieder in den Ausbau der Infrastruktur. So ist die Erweiterung der Grundschule geplant. 3,2 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Das neue Gebäude soll nicht nur behindertengerecht werden, sondern auch für moderne Unterrichtskonzepte zur Verfügung stehen. Oberlack geht aber davon aus, dass in diesem Jahr nur die Planungen für das Projekt abgeschlossen werden können. Wo genau das neue Gebäude errichtet werden soll, wird derzeit ermittelt. "Aber wir haben eine haushaltärische Make gesetzt", erklärt Grit Knappe den Millionen-Ansatz im Haushaltsplan.

Im nächsten Jahr wird auch die Drei-Feld-Halle im Zent-rum eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach gesetzt bekommen. 300 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Eine Biomasse-Anlage, die Schule, Turnhalle und den kommunalen Wohnblock mit Energie versorgen soll, wird für 180 000 Euro gebaut. "Damit setzen wir weitere Maßnahmen aus unserem Konzept für umweltverträgliche Energiegewinnung um", so Oberlack. Um den Abfluss von Abwasser zu optimieren, werden im Bereich der Schmutzwasserentsorgung 380 000 Euro investiert. Das hat zum Beispiel Baumaßnahmen in der Hauptstraße zwischen Lessingstraße und Schule zur Folge. Die Maßnahme soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Trotzdem rechnete die Verwaltung nicht mit größeren Verkehrseinschränkungen. "Bei der halbseitigen Sperrung auf Höhe des Dorfteiches ist auch kein Chaos entstanden", blickt der Bürgermeister zuversichtlich den notwendigen Arbeiten entgegen. Für mehr als eine halbe Million Euro werden im nächsten Jahr auch wieder Gehwege erneuert, ein Jahr später soll die Gartenstraße in Angriff genommen werden. Der Waldspielplatz an der Breitscheidstraße wird für 270 000Euro gebaut. "Wir werden in den nächsten Jahren nicht mehr so viel bauen", kündigt Oberlack mit Blick auf die gute Infrastruktur des Ortes an. Deshalb investiert die Gemeinde unter anderem in den Ausbau des Nahverkehrs. Voraussichtlich im Dezember nimmt der Kiezbus zwischen dem S-Bahnhof Frohnau und dem Ortszentrum seinen Betrieb auf. Die zweijährige Testphase lässt sich die Gemeinde pro Jahr 250 000 Euro kosten.

Im neuen Jahr soll der Haushalt noch mit einem Plus von 143 000 Euro abschließen. Ein Jahr später wird bereits ein Minus erwartet. "Das Ende der Fahnenstange bei Wünschen und Begehrlichkeiten ist erreicht", warnt der Bürgermeister vor kostspieligen Ideen. Bereits heute leistet sich die Gemeinde freiwillige Ausgaben, die insgesamt 2,8 Millionen Euro pro Jahr verschlingen. Dazu zählen zum Beispiel der Betrieb der Bibliothek, die Bezuschussung der Sportstätten, die Jugendarbeit oder auch die nächtliche Straßenbeleuchtung.