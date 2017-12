Im Walzertakt das Jahr beginnen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Unter dem Motto "Champagner ist ein Feuer-wein" stimmen die Musiker des Preußischen Kammerorchesters unter der Leitung von Dirigent Urs-Michael Theus am 5. Januar um 19 Uhr in der Aula des Angermünder Einstein-Gymnasiums ein beschwingtes Neujahrskonzert an. Begleitet werden sie von den charmanten Solisten Jeanette Oswald (Sopran) und Tenor Richard Wiedl. Es erklingen bekannte Melodien aus Oper und Operette, vom Wiener Walzer bis zur Polka. Moderiert wird der Abend von Angela Steer. Seit vielen Jahren organisiert Familie Schmook, Inhaber der Ehm Welk-Buchhandlung, dieses beliebte Neujahrskonzert mit den "Preußen". Karten sind in der Buchhandlung und an der Abendkasse erhältlich.