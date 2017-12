Hilfe in Sachen Rentenantrag

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Drei Monate liegt die Bundestagswahl zurück. Die Regierungsbildung indes verzögert sich Woche um Woche, geht nun sogar ins neue Jahr - mit den angekündigten Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU und SPD. Anders die Ergebnisse der Sozialwahl 2017. Eine Abstimmung, die ganz unspektakulär und geräuschlos über die Bühne ging. Auch mit den folgenden Entscheidungen und Regularien. Die Vertreterversammlung, das Sozialparlament der Deutschen Rentenversicherung Bund, steht längst. Und hat sogleich die Versichertenberater gekürt. Für den Landkreis Barnim wurde u. a. erneut Silke Seeger ernannt. Die 49-jährige Finowerin wurde Anfang Dezember für weitere sechs Jahre gewählt.

Seeger, die bei der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Eberswalde arbeitet, engagiert sich bereits seit mehr als zehn Jahren als ehrenamtliche Versichertenberaterin. In dieser Funktion unterstützt sie Bürger beim Beantragen der Alters- und Erwerbsminderungsrente, beim Klären der Ansprüche, der "Konten", beim Erfassen der Versicherungszeiten, beim Ausfüllen der Formulare. Seeger wie auch alle anderen Berater bieten diesen Service für die Betroffenen kostenlos an. Sie kümmern sich schnell und unbürokratisch um Renten "aller Art". Im Landkreis Barnim sind aktuell sieben Berater im Einsatz.

Berater-Liste: www.deutsche-rentenversicherung.de