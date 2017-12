Monitore als Infotafeln vorgeschlagen

Cornelia Link-Adam

Bad Saarow (MOZ) Freies WLAN gibt es in Bad Saarow an der Schifffahrt, in der Therme und am Theater am See. Darüber hinaus sollen entlang der Uferseiten Digitalbildschirme aufgestellt werden. Axel Walter, Chef der Kur GmbH, hat mögliche Standorte im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur vorgestellt. Ähnlich wie beim Info-Bildschirm im Bahnhof sollen mit dem Finger steuerbare Monitore künftig auch in Petersdorf und Neu Golm stehen. In Bad Saarow kämen Schifffahrt, Bahnhof, Klinikum, Pieskow (Kaufhalle), Theresienhof infrage, sowie entlang des Westufers Fontanehafen, Alte Eichen und Tennishalle. Der Ausschuss schlug auch das Moorbad vor.

Gefüttert werde der Bildschirm mit Fakten aus der Tourismus-Datenbank zu Veranstaltungen, Einrichtungen, Übernachtungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten im näheren Umfeld. "2000 bis 3000 Euro kostet ein Wandbildschirm, mit Sicherung vor Vandalismus sogar 8000 Euro", sagte Walter. 2018 könnten sie im Zuge des DSL-Ausbaus entlang des Ostufers, 2019 dann entlang des Westufers aufgebaut werden. Der Ausschuss sprach sich für die Anschaffung der Bildschirme aus, finanziert aus der Kurtaxe. Walter wolle nun konkrete Kosten ermitteln.