Wachstum mit Konzept

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Braucht die Stadt Werneuchen ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)? Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten kontrovers diskutiert. Die Abstimmung über den Antrag fiel schließlich knapp aus.

Den Änderungsantrag zum Entwurf des kommunalen Haushalts für 2018 hatte die SPD-Fraktion eingebracht. Sie wollte erreichen, dass 25 000 Euro für die Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes eingeplant werden. Weitere 25 000 Euro sollten für 2019 zur Verfügung stehen.

"Es gibt seit November eine neue Realität", begründete Fraktionschef Thomas Gill den politischen Vorstoß. Er erinnerte an den Beschluss der brandenburgischen Landesregierung, Werneuchen zu einem der regionalen Wachstumskerne zu erklären. Damit hätten sich kurzfristig die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Stadt geändert, so der Sozialdemokrat. Es sei daher notwendig, ein Konzept zu entwickeln, das Ziele in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Soziales, Bildung und Stadtmarketing formuliert. "Ein ungesteuertes Wachstum muss verhindert werden", betonte Gill.

Die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes sollte nach Auffassung der SPD-Fraktion unter Mitwirkung der Einwohner erfolgen. Darüber hinaus sei das Papier eine wichtige Voraussetzung für die Bereitstellung von Fördermitteln. Als positive Beispiele nannte Gill in der Sitzung die Städte Biesenthal und Altlandsberg (Märkisch-Oderland). In beide Kommune seien viele Gelder geflossen, hieß es.

Bürgermeister Burkhard Hornging in der Debatte auf Konfrontationskurs. "Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept ist nicht erforderlich", erklärte der Linken-Politiker. Mit der Überarbeitung des Flächennutzungsplans habe man entsprechende Stellschrauben. "Es ist wichtiger, zu entscheiden, wo gebaut werden darf", sagte der Verwaltungsleiter und plädierte dafür, "mit den finanziellen Mitteln sparsam umzugehen".

Zustimmung erhielt Horn von Andreas Pieper (WIW). "Bisher haben wir noch kein geplantes Wohngebiet abgelehnt", so der Werneuchener. Darüber hinaus liege es in der Verantwortung der Stadtverordnetenversammlung, wohin die Entwicklung geht.

Sebastian Gellert von der Fraktion WIW warf der Stadt vor, "Liegenschaften zu verkaufen, weil sie keinen Plan hat". Darüber hinaus hätte man durchaus Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau erhalten können, wenn es ein integriertes Stadtentwicklungskonzept geben würde, so der Werneuchener.

"Eine Zersiedelung kann mit dem Flächennutzungsplan verhindert werden", zeigte sich Frank Kulicke überzeugt. An dem Verfahren könnten sich auch die Bürger beteiligen. Außerdem stehe es in den Sternen, ob Fördermittel fließen, erklärte der Seefelder Ortsvorsteher.

"Wir brauchen Prognosen, um sagen zu können, wohin wir wollen", sagte Uwe Scholz. So werde in jeder zweiten Sitzung der Stadtverordneten über Schulen und Kitas gesprochen, über die älteren Einwohner jedoch nicht. "Für diese brauchen wir auch preiswerte Wohnungen", mischte sich Gill erneut in die Diskussion ein. Mit einer Förderung könne man auch Mieten von 5,50 Euro pro Quadratmeter erreichen.

"Wir sind jetzt eine Siedlungsachse und brauchen deshalb einen Plan", so Jeannine Dunkel. Notwendig sei eine Grundstruktur, etwa beim öffentlichen Personennahverkehr. Wichtig seien auch Zuwegungen zu den Wohngebieten, so die CDU-Frau. Alexander Horn von der Linken-Fraktion betonte dagegen, mit dem Flächennutzungsplan habe man alle notwendigen Instrumente in der Hand.

Nachdem Andreas Pieper eine namentliche Abstimmung beantragt hatte, fiel diese denkbar knapp aus. Sieben Stadtverordnete votierten mit Ja, acht lehnten den Änderungsantrag der SPD-Fraktion jedoch ab. Außerdem gab es zwei Enthaltungen.

Vor einem Jahr war die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts bereits gescheitert.