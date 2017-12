Wiedersehen in der "Penne"

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Einmal im Jahr gibt es ein großes Wiedersehen im Angermünder Einstein-Gymnasium. Das traditionelle Abitreffen zwischen Weihnachten und Silvester lockt seit Generationen viele Ehemalige in ihre alte Penne, um sich gemeinsam an eine prägende Zeit zu erinnern: die gemeinsame Schulzeit.

"Hier war der Klassenraum." "Die Fluchttreppe ist neu." "Weißt Du noch....?" So beginnen an diesem Abend viele Gespräche auf den Gängen, im Foyer und in der Aula des Angermünder Einstein-Gymnasiums. Obwohl gerade Weihnachtsferien sind, herrscht hier quirliges Leben. Die Schule lädt wie in jedem Jahr zwischen den Feiertagen zum Abitreffen ein.

Es ist ein großes Wiedersehen von ehemaligen Schülern, aus denen Studenten, Azubis oder gestandene Erwachsene im Berufsleben geworden sind. In ihrer alten "Penne" sind sie jedoch für diesen Abend wieder die Freunde und Kumpels der Schulzeit - und all die Erinnerungen an Tests und Klausuren, an Streiche und Klassenfahrten, an geliebte und ungeliebte Fächer, an Spickzettel und Abschreiben, an Sportwettkämpfe und Klassenclowns sind wieder wach.

Seit wann es die Abitreffen bei Einsteins gibt, daran können sich selbst die dienstältesten Lehrer kaum mehr erinnern. Die Tradition reicht weit in die DDR-Zeit zurück und ist für viele Ehemalige ein festes Datum wie Weihnachten und Silvester.

"Ich komme fast jedes Jahr hierher, um die alte Heimat wiederzusehen, Freunde zu treffen und zu schauen, was sich verändert hat", sagt Daniel Schmidt, der 2006 hier sein Abi ablegte. Nach vier Jahren Bundeswehr und Techniker-Studium steht er längst fest im Berufsleben. Nach Rostock hat es ihn verschlagen. "Heute muss ich sagen, die Schulzeit war die bisher unbeschwerteste Zeit", schaut Daniel Schmidt zurück.

Annegret Duckert ist inzwischen selbst Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einer Schule in Tangermünde. "Ich finde jetzt die andere Perspektive besser", meint sie augenzwinkernd, wenn sie an die eigene Schulzeit am Einstein zurückdenkt. Sie gehörte einst zu der 6+6-Klasse, ein damaliger Modellversuch für das Abi nach zwölf Jahren, das sie 2009 bekam. Inzwischen ist das Abi nach der 12. Klasse für alle obligatorisch. Im Einstein-Gymnasium hat Annegret Duckert auch während ihres Lehramtsstudiums Praktikum gemacht und trifft nun beim Abitreffen nicht nur ehemalige Mitschüler, sondern auch ihre Schüler wieder. Aus den Lehrern wurden Kollegen.

Aber an so einem entspannten Abend bei Wein, Bier, Cola und Schwelgen in Erinnerungen sind irgendwie alle eins.

Eine kleine Reise in die Vergangenheit ist das Wiedersehen in der alten Schule für Doreen Kuhlow, die 1995 hier Abi machte und damals Pomplun hieß. Sie sucht im Schulhaus nach Spuren ihrer eigenen Schul- und Jugendzeit in der alten Heimat. "Hier hat sich so viel verändert, den Neubau gab es noch gar nicht und die Aula war die Turnhalle. Wir mussten damals vorübergehend in der Ehm Welk-Schule Unterricht machen." Doreen Kuhlows Lieblingsfach war Biologie, woraus sie ihren Berufswunsch entwickelte und Ernährungswissenschaft in Potsdam studierte, wo sie heute mit ihrer Familie lebt.

Doch wenn sie Weihnachten mal in Angermünde ist, dann führt sie ihr Weg auch immer in die alte Schule. "Die Schulzeit ist eine prägende Zeit im Leben und ich fand sie sehr schön. Wir kamen doch von überall her, bis aus Gartz." Die alten Klassenfotos im Foyer rufen diese Erinnerungen wieder wach.