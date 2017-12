Plötzlich schlank

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Angesichts seines enormen Gewichtsverlustes, wird Stefan Schmiedel derzeit häufig gefragt, ob er krank sei. Der Eberswalder, der sich im Sozialausschuss, am Runden Tisch und bei der SPD engagiert, kann die Leute beruhigen. Dass er 45 Kilo abnimmt, war gar nicht geplant.

"Pummelig war ich schon immer", sagt der 22-jährige Stefan Schmiedel. Auf Kursfotos sei er oft für den Tutor gehalten worden. Das würde ihm heute nicht mehr passieren. Eberswaldes Finanzdezernentin Petra Stibane hatte vermutet, dass sie mit einem jüngere Bruder spricht. Viele erkennen ihn nicht wieder. Schuld daran ist ganz sicher nicht die Tatsache, dass Stefan Schmiedel neuerdings Kontaktlinsen trägt. Seit Juli hat er 45Kilo verloren. 125 Kilo brachte der 1,81-Mann vorher auf die Waage. Jetzt sind es 80.

Beabsichtigt habe er das nicht, wollte allein seinem Bewegungsmangel entgegenwirken. In Potsdam, wo der Eberwalder studiert, kann er mithilfe des Semestertickets, Fahrräder nutzen, die die Bahn zur Verfügung stellt. Davon machte er nun Gebrauch. "Statt mit dem Bus, bin ich mit dem Fahrrad gefahren", sagt Schmiedel. Überhaupt habe er nichts getan, außer Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren.

Er besuchte den Hochschulsport der Waldstadt. Denn trotz des Lehramtstudiums in Potsdam ist Eberswalde sein Lebensmittelpunkt. Schmiedel pendelt fast täglich in die Landeshauptstadt. Zwei Mal die Woche spielt er nun Fußball. Zusammen mit einer Freundin geht er zwei Mal die Woche Walken. Ab und zu spielt der Eberswalder Tischtennis oder geht Schwimmen. Bis es schneit, wird er wohl auch jeden Tag Fahrrad fahren.

Was seine Ernährung betrifft, versuche er nun nicht mehr so spät zu essen und sich öfter auch mal für Salat zu entscheiden. Fleisch esse er nicht wirklich viel. Zu Weihnachten aber übte sich Stefan Schmiedel nicht im Verzicht. Heilig Abend gab es Frikassee und am Festtag Kassler mit Rotkohl und Klößen. "Das muss auch mal sein", sagt der Eberswalder. Zum Frühstück gibt es in der Regel Porridge. Ein Haferschleim, der vor allem in Großbritannien als warme Frühstücksmahlzeit verzehrt wird.

Dass sich Stefan Schmiedel in der Zeitung zu seinem Gewichtsverlust äußert, will er in erster Linie als Motivation für jene verstanden wissen, die vielleicht ebenfalls ein paar Kilos abspecken möchten. Niemand solle deshalb aber Druck verspüren und erwarten, dass es bei ihm ähnlich schnell geht. "Es ist Kopfsache und natürlich funktioniert auch der Stoffwechsel bei jedem anders", merkt er an.

"Mir ging es mit meinem alten Gewicht auch nie schlecht", sagt Schmiedel. Nun aber fühle er sich wohler, genieße mehr Bewegungsfreiheit und lebe wahrscheinlich auch gesünder. Gelernt habe er mit dem Abspecken, dass es eine gute Sache sei, sich Zeit für sich zu nehmen. Krank jedenfalls sei er nicht! Vielleicht kann er anderen auch diese Befürchtung mit dem Zeitungsartikel nehmen. "Viele sagen mir sogar, dass ich entspannter geworden bin", sagt der Eberswalder. Außerdem habe er die Region besser kennengelernt, da er auch in Eberswalde jetzt viel mit dem Rad unterwegs ist.

Einen Vorsatz für 2018 hat der schlanke Student trotz seines Gewichtsverlustes: "Ich will den Bachelor gut abschließen."