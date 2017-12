Genossenschaft will 73 Wohnungen bauen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) In der Vorstadt sollen 73 neue Wohnungen entstehen. Investor ist die Wohnungsgenossenschaft Neues Wohnen. Ihr gehören in Strausberg 569 Quartiere, in Rüdersdorf eine kleine Wohnanlage mit drei Viergeschossern, 318 Wohnungen in Bad Saarow und weitere drei viergeschossige Wohnblöcke in Basdorf (Barnim).

Kurz vor Jahresende hat Rathaussprecherin Caroline Haitsch nun über ein Neubauvorhaben der Genossenschaft in Strausberg informiert. Die will für ihre Mitglieder und alle, die es werden wollen, in der Vorstadt fünf Gebäude mit insgesamt 73 Wohnungen errichten.

Auf dem Gelände hinter dem Wohnheim Blau-Weiß werden nach und nach die der Genossenschaft gehörenden und teils vermieteten Garagen gekündigt, abgerissen und zukünftig durch Tiefgaragen ersetzt. Die Zwei- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen darüber sollen sowohl für junge Familien als auch Senioren geeignet sein und würden alle per Aufzug erreichbar sein, stellt die Genossenschaft in Aussicht. Dank S-Bahn, Straßenbahn und Busbahnhof seien sie bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Zudem befänden sich in der Nähe Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, unter anderem das im Umbau befindliche Südcenter.

Auf dem nahezu autofreien Gelände sollen auch die Verwaltung der Wohnungsgenossenschaft, ein Spielplatz und ein Gemeinschaftsraum für Mieter Platz finden.