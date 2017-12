Wie die Warthe gebändigt wurde

Ulf Grieger

Küstrin/Kostrzyn (MOZ) Wer bislang etwas über das Warthebruch erfahren wollte und dabei Wert auf Geschichte, Natur und Kulturentwicklung legte, hatte es schwer. Mit "Das Warthebruch" hat der polnische Historiker Zbigniew Czarnuch ein Kompendium herausgebracht, das all das leistet.

Schaute man sich früher im ADAC-Atlas die Karte vom Warthebruch an, fand man neben den für die deutsche Zunge nur schwer zu bändigenden Ortsbezeichnungen wie Zaszczytowo die deutsche Entsprechung: "Saratoga". Andere Dörfer heißen dort Marianki, früher Maryland. Oder Buzigniew, früher Hamshire. Neu Amerika findet sich, Pennsylvanien, Louisa und Malta. Wer bei solchen Ortsnamen neugierig geworden ist, dem sei das nun auch in deutscher Sprache erschienene Buch von Zbigniew Czarnuch empfohlen. Eckart Böhringer, Mitglied der Landesgeschichtlichen Vereinigung Brandenburgs, hat es in mühevoller Kleinarbeit übersetzt.

Die Sumpf- und Moorlandschaft des Warthebruchs sollte schon seit 1763, zehn Jahre nach der Fertigstellung des Neuen Odercanals im Oderbruch, von Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhoff im Auftrage Friedrichs II. trockengelegt und urbar gemacht werden. Czarnuchs Buch berichtet über Erfolge und Misserfolge der Kultivierung des Warthebruches bis heute. Der bekannte Heimatkundler, der in diesem Jahr vom Verein für die Geschichte Küstrins mit dem Johannes-Preis geehrt wurde, erzählt die Geschichte der Bändigung der Warthe. Liebevoll bezeichnet er sie als "seinen Fluss", wie ein guter Freund, der stets damit rechnet, die sich in den lokalen Ereignissen spiegelnde Weltgeschichte mit erklären zu müssen. Gleich zu Beginn erläutert er Begriffe wie Warften und Polder, die längst nicht mehr Alltagswissen sind.

In einem opulenten Anhang gibt es ein deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Namensregister sowie wunderbare Fotos vom heutigen Warthebruch und seinen Orten. Ähnlich wie im Sammelband "Das Oderbruch", das der einstige Deichhauptmann des Oderbruchs Peter Fritz Mengel 1934 mit zahlreichen Einzelschriften berufener Wissenschaftler und Dichter herausgebracht hatte, erzählt Czarnuch die Entwicklung der Nachbarregion bis heute. Anders aber als das Sammelwerk vom Oderbruch, handelt es sich hier um die Arbeit eines Einzelnen, der neben aller wissenschaftlichen Genauigkeit auch immer sein Herzblut mit eingebracht hat. Und den Wunsch nach Verständigung und Achtung vor dem, was die Generationen unter harten Bedingungen dort geleistet haben.

Czarnuch ist am 18. März 1930 in Lutow in der Woiwodschaft Lodz geboren. Vor dem Zweiten Weltkrieg lernte er noch das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Polen kennen. Erst im Verlauf der Besetzung Polens durch das faschistische Deutschland wandelten sich die Gefühle des jungen Polen gegenüber den Deutschen in Feindschaft. Erst in den achtziger Jahren begann sich seine Haltung gegenüber den Deutschen zu differenzieren. Inzwischen widmet er sich sehr erfolgreich der Verständigung zwischen den Kulturen. Auch mit dem Buch über das Warthebruch. Man erfährt, dass es nach 1945 eine staatliche Umbenennungskommission gab, die u.a. Ceylon zu Czaplin machte. Man erfährt, dass es auch polnische Gebietsbegehrlichkeiten am Verlauf der erst 1950 vereinbarten "Oder-Neiße-Friedensgrenze" gegeben hat. Am 3. Juni 1947 forderte der Landrat von Gorzow Kazimierz Grajek die Begradigung der polnischen Staatsgrenze durch Anschluss von Kietz an Kostrzyn.

Neben so vielem Wissenswerten über die benachbarte Region, das Warthebruch, hat Czarnuch ein bemerkenswertes Schlusskapitel geschrieben. Unter der Überschrift "Es hat sich gelohnt". wirf der Autor viele wichtige Fragen auf. Aber eines stellt er dabei nicht in Frage: Die künftige Entwicklung dieses von deutschen und polnischen Menschen über Generationen geschaffene Kulturraumes wird eine gemeinsame Leistung der Einwohner dieser Region sein.

