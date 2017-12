Kreis als Arbeitgeber und Bauherr

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das zu Ende gehende Jahr hielt für den Landkreis einige Herausforderungen bereit. Doris Steinkraus befragte Landrat Gernot Schmidt (SPD).

Herr Schmidt, das Thema Kreisreform hat ja Märkisch-Oderland nicht so sehr berührt?

Das würde ich so nicht sagen. Da gab es durchaus viel Arbeit hinter den Kulissen. Sicher, wir waren als Märkisch-Oderland nicht betroffen, was künftige neue Gebilde betrifft. Aber man muss sich einbringen, wenn man nicht abgehangen werden will. Es ging ja letztlich um neue Aufgaben für alle Kreise. Aber ich bin, ehrlich gesagt, ganz froh, dass dieser Prozess jetzt erst einmal ausgesetzt ist.

Weil der Kreis, so wie er besteht, gut funktioniert?

Für Märkisch-Oderland kann ich das bejahen. Wir sind ein wirtschaftlich gut aufgestellter Kreis mit einer leistungsfähigen Verwaltung. Das bestätigen auch die immens vielen Bewerbungen. Wir hatten zuletzt auf unsere acht Ausbildungs- und zwei Studienplätze 400 Bewerber im Jahr, genießen als Arbeitgeber also einen guten Ruf. Dazu trägt auch bei, dass wir die Verwaltung stetig verjüngen. Wer bei uns die Ausbildung oder das Studium erfolgreich abschließt, wird übernommen. Wir haben in den letzten zwei Jahren insgesamt 145 neue Mitarbeiter eingestellt, brauchen auch weiter junge Leistungsträger. Allein in den nächsten fünf Jahren gehen mehr als 100 Mitarbeiter in den Ruhestand.

Was raten Sie kleineren Verwaltungen?

Ich kann nur begrüßen, dass die Seelower Region dabei ist, auf Verwaltungsebene ihre Kräfte zu bündeln. Damit wird eine größere leistungsfähige Verwaltung aufgebaut, in der junge Menschen eine Perspektive haben. Diese Bündelung berührt nicht das Ehrenamt. Das war und ist mir wichtig. Ich hoffe, dass es 2018 für die Modellregion eine für alle akzeptable Lösung gibt.

Was war für Märkisch-Oderland 2017 wichtig?

Manch einer hat das schon vergessen, aber gleich zu Jahresbeginn waren wir bei der Geflügelpest gefordert. 95 000 Tiere mussten fachgerecht getötet, die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden. In Märkisch-Oderland wurde das im Verbund mit vielen Partnern gut gemeistert. Wir haben aber auch wichtige Bauvorhaben auf den Weg gebracht.

Zum Beispiel?

Ich denke an die Millionen-Investitionen am Gymnasium Neuenhagen oder an die Modernisierung unseres kreiseigenen Krankenhauses. Ich bin dankbar, dass der Bund mit den jetzt bewilligten Fördermitteln von mehr als neun Millionen Euro unsere Gesundheitsstandorte Strausberg und Wriezen sowie Bad Freienwalde mit dem Moorbad weiter stärkt. Diese Einrichtungen sind wichtige und große Arbeitgeber im Landkreis.

Sie wären aber bei wirtschaftlicher Schieflage ein Risiko für den Kreis als Hauptgesellschafter?

Darüber brauchen wir glücklicherweise nicht spekulieren. Die Krankenhaus MOL GmbH mit ihren Tochterunternehmen ist gut aufgestellt. Ich war immer ein Verfechter, diese Einrichtungen in kommunaler Hand zu lassen. Der Staat muss bestimmte Aufgaben im Interesse seiner Bürger wahrnehmen. Der Gesundheitsbereich gehört für mich dazu. Die Stadt Frankfurt/Oder hat einst ihr Klinikum für viel Geld verkauft und kämpft dennoch heute mit einem Millionen-Defizit. Eine Veräußerung bringt immer nur kurzzeitig Gewinn, die Aufgabe aber bleibt, weil es um Daseinsvorsorge geht.

In diesem Jahr gab es immer wieder Stimmen, wonach der Kreis nicht genügend Schülerplätze schafft?

Diese Debatte wird immer wieder mal geführt, vor allem im randberliner Raum. Sie ist müßig, denn als Kreis sichern wir, dass jeder beschult wird. Wir investieren am Gymnasium Neuenhagen, werden 2018 die Arbeiten dort abschließen. Für Rüdersdorf wurde der Architekturwettbewerb abgeschlossen. Dort beginnen im nächsten Jahr die Arbeiten für eine neue Turnhalle und einen Anbau. Wir reagieren auf Bedarf, haben ja gerade auch die Fortschreibung des Schulentwicklungskonzepts bis 2022. im Kreistag beschlossen.

In dem das Thema Inklusion kaum auftaucht?

Wir haben uns einst als Landkreis, gemeinsam mit Oder-Spree, gegen das Vorhaben des Landes gestellt. Es zeigt sich in anderen Bundesländern, dass das Modell, alle Kinder in einer Schule gemeinsam zu unterrichten, gescheitert ist. Wir setzen weiter auf die Förderschulen, die viel besser in der Lage sind, diese Schülergruppe gezielt zu fördern.

Welche Schwerpunkte sehen Sie für 2018?

Zu den genannten Bauvorhaben gehören umfangreiche Arbeiten für die behinderten gerechte Gestaltung des Außengeländes der Gedenkstätte Seelower Höhen. Ich denke aber auch an die Entwicklung der Ostbahn. Dort brauchen wir den 30-Minuten-Takt bis Müncheberg. Wir wollen den neuen Nahverkehrsplan des Kreises beschließen und dabei einiges überarbeiten ...

...aber nur im randberliner Bereich?

Das ist richtig. Aber dort sind unsere Ballungszentren, dort lebt die Masse der Bürger, die allen im Kreis Wohlstand sichern. Wir müssen sichern, dass die Menschen gut und schnell von A nach B kommen.

Und der ländliche Raum?

Wir hatten mit dem Rufbussystem eine gute Lösung. Neue Gesetzlichkeiten haben uns gezwungen, es aufzugeben und ein weniger nutzerfreundliches zu installieren. Es gibt aber gerade im ländlichen Bereich ein großes Miteinander und viel Nachbarschaftshilfe. Gute Schienen- und Busanbindungen haben zudem im neuen Nahverkehrsplan auch für den ländlichen Raum Priorität.

Was ist mit dem versprochenen Breitbandausbau?

Da laufen die Ausschreibungen. 2018 werden die Arbeiten beginnen. Etwa 35 000 Haushalt und etwa 3000 Unternehmen profitieren von dem von Bund und Land aufgelegten Förderprogramm, das der Landkreis für die Kommunen koordiniert. Erfreulich ist, dass durch diese Bundesinitiative große Kommunikationsunternehmen selbst Investitionsprogramme aufgelegt haben. Davon profitieren alle. Im kommenden Jahr wird das große Bauen beginnen.

Wie sehen Sie die Situation der Flüchtlinge?

Sie ist in Märkisch-Oderland sehr entspannt und kontrolliert. Derzeit haben wir etwa 1000 Menschen in den Unterkünften, in Spitzenzeiten waren es 2500.

Woher kommt dann die Kritik von im Flüchtlingsbereich ehrenamtlich Tätigen?

Wir schätzen die Arbeit dieser Ehrenamtler sehr. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass sie oftmals jene betreuen, die nur geringe Bleibeperspektiven haben. Die einen Aufenthaltsstatus erhalten, eine Wohnung beziehen oder in Jobs sind, brauchen kaum Hilfe. In der Öffentlichkeit werden meist nur die Probleme derer wahrgenommen, die kein Bleiberecht erhalten können. Wir sind als Kreis Ausführende, können bestehende Gesetze nicht aushebeln. Zum Grundrecht auf Asyl gehört eben auch die Abschiebung.