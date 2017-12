Feuerwerksbatterien im Kofferraum

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die Zöllner in Frankfurt ist die Zeit um den Jahreswechsel eine besonders intensive. Denn jetzt sind sie im wahrstem Sinne des Wortes explosivem Schmuggelgut auf der Spur. Trotz aller Warnungen wird auch dieses Jahr wieder nicht zugelassenes und gefährliches Feuerwerk aus Polen nach Deutschland geschmuggelt.

Regenjacken sind gefragt an diesem Donnerstagnachmittag auf der Mittelinsel der Slubicer Straße in der Frankfurter Innenstadt. Schon von weitem leuchten die Beamten des Zolls deshalb in Gelb. Etwa zehn von ihnen stehen mit Blick auf die Oderbrücke und mustern die langsam vorbeifahrenden Autos. Den Schwarzen da und dahinter den Silbernen, hört der Mann der die Autos anhält und zur Zollkontrolle bittet.

Kontrollraumleiter Detlef Ungibauer sitzt derweil mit Kollege Henry Polleschner im VW-Bus und erledigt Papierkram. Kein illegales Feuerwerk, sondern Zigaretten wurden einem Pärchen aus Berlin zum Verhängnis. Die nehmen es gefasst.

"Derzeit kontrollieren wir verstärkt", sagt Detlef Ungibauer, "denn das ist nun mal die Hochzeit für Pyrotechnik, die illegal eingeführt wird". Einige sogenannte Polenböller und anderes Feuerwerk sind schon in der wasserdichten Kiste gelagert. "Heute geht es jedoch", so der Einsatzchef. "Gestern haben wir mehr beschlagnahmt".

"Die Folge für die Ertappten ist in jedem Fall ein Strafverfahren", sagt Astrid Pinz, Pressesprecherin des Hauptzollamtes. "Trotz der vielen Kontrollen, die auch aus den vergangenen Jahren bekannt sind, haben wir in diesem Jahr mehr Pyrotechnik sichergestellt", sagt sie. In einem Transporter fanden die Beamten gar 2,6 Tonnen Feuerwerk. "Das war ein nicht gekennzeichneter Gefahrguttransport", sagt sie. Wenn der einen Unfall gehabt hätte, wüsste keiner was drin ist. Unverantwortlich", ihr Kommentar dazu. Aber auch Eltern mit Kindern hätten 80 Kilogramm Pyrotechnik in ihrem Kofferraum gehabt, erzählt sie.

Etwa 500 Strafverfahren sind wegen der illegalen Einfuhr der Feuerwerkskörper allein nur in diesem Jahr eröffnet worden. Nach welchem Muster die Autos ausgesucht werden, wollen die Beamten nicht unbedingt erzählen. Das berühmte Bauchgefühl wird erwähnt. Daneben haben die Zöllner allerdings auch aus Erfahrung ein sicheres Händchen, wenn sie mit der Kelle den nächsten zur Kontrolle bitten.

Uwe Schubert aus dem, wie er sagt, schönen Sulzthal, öffnet bereitwillig seinen Kofferraum. Kein Feuerwerk darin. "Ich finde es gut, dass kontrolliert wird, denn die Dinger sind ja wirklich gefährlich", sagt der ehrenamtliche Feuerwehrmann. Es dauert keine fünf Minuten, dann kann er weiterfahren. Ein junger Mann aus Berlin äußert sich ähnlich. "Es dauert nicht lange und es ist vollkommen Ok, dass der Zoll kontrolliert", sagt er. Auch die meisten anderen schauen freundlich drein.

"Böse schauen meist nur die, die sich ertappt fühlen", sagt Astrid Pinz mit einem Lächeln. "Dabei ist nicht mal jedes Feuerwerk aus Polen verboten", so Detlef Unglaube. Wenn auf der Seite neben der Nummer des Herstellerlandes F1 oder F2 steht, darf das durchaus eingeführt werden. "Einen jungen Mann habe ich kürzlich beglückwünscht, denn er hatte genau solches Feuerwerk dabei und hatte sich vorher extra auf der Internetseite des Zolls informiert. Das war der erste in diesem Jahr und der durfte natürlich weiterfahren".

Der Bus, der über die Grenze fährt, wird ebenfalls kontrolliert. Ein Beamter steigt an der Brücke ein und fährt bis zur nächsten Haltestelle mit. "Junge Männer, die noch keinen Führerschein haben, nutzen gern diesen Transportweg", so ein Zöllner. Welche Pyrotechnik Jugendlichen, die erst 16 Jahre alt sind, verkauft wird, überrascht auch immer wieder Zollbetriebsinspektor Henry Polleschner. Auf Youtube kann man sich anschauen, was diese Böller anrichten, so sein Kommentar.