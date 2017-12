Ein Sommerfest für Feuerwehr-Senioren

Anett Zimmermann

Frankenfelde (MOZ) Winfried und Renate Rosenfeld organisieren seit 2008 alljährlich einen Ausflug und die Weihnachtsfeier für die Feuerwehr-Senioren in der Region. Die Aufgabe würden sie allerdings gern an Jüngere abgeben.

Keine Frage: Winfried und Renate Rosenfeld haben Freude an ihrer ehrenamtlichen Aufgabe. Zur Weihnachtsfeier seien zuletzt 165 Frauen und Männer aus Alters- und Ehrenabteilungen der freiwilligen Feuerwehren der Region in den Speisesaal der Wriezener Salvador-Allende-Schule gekommen, staunen beide selbst noch ein bisschen.

"Als wir die Organisation übernommen haben, waren es 90", blickt Winfried Rosenfeld zurück. Das war im Oktober 2008. Ihm sei zugetragen worden, dass sich der kurz zuvor verstorbene Peter Pankow gewünscht habe, dass Rosenfeld sein Nachfolger wird. "Mir selbst hat er das zwar nie gesagt, aber ich habe unter der Bedingung zugestimmt, dass ich die Aufgabe nicht allein übernehmen muss."

Er selbst war 1967 in die Freiwillige Feuerwehr Frankenfelde eingetreten. "Da brauchte man mich gar nicht groß zu fragen", sagt der heute 72-Jährige. "Es ging und geht darum, Eigentum zu schützen." Schon damals sei es schwierig gewesen, die Einsatzbereitschaft in den Dörfern herzustellen. "Die LPGen hatten zentrale Technikstützpunkte, von denen aus es auf die Felder ging. Die Leute waren also auch nicht gleich vor Ort, wenn etwas passierte." Weil der damalige Wehrführer nicht mehr der Jüngste gewesen sei, habe er schon bald an der Spitze der Frankenfelder Einsatzkräfte gestanden. Das habe aber auch bedeutet, nach seinem Studium der Landtechnik noch ein zweites auf die Feuerwehr konzentriertes zu absolvieren - beim Ausbildungskommando(ABK) in Bad Freienwalde. "Dort, wo sich heute die Rettungswache befindet", erklärt er.

Seine Frau ist schon etwas länger als er bei der freiwilligen Feuerwehr. Sie hat allerdings im benachbarten Haselberg angefangen. Dort ist sie nämlich aufgewachsen. "Wir führen also auch eine Feuerwehr-Ehe", sagt die 67-Jährige lachend.

Organisationstalent hatten beide bereits bei den Freiluft-veranstaltungen der Feuerwehr in Frankenfelde bewiesen. "Das geht natürlich nur gemeinsam und mit einem festen Stamm an Helfern", gibt sie zu bedenken. Zum 40-jährigen Bestehen der Wehr - sie wurde mit der Haselberger 1934 offenbar erstmals offiziell erwähnt, aber wohl schon im Jahr zuvor gegründet - hätten sie den Park in Ordnung gebracht und erstmals seit langer Zeit wieder ein schönes Fest im Ort gefeiert.

"Dem weitere folgen sollten", sagt Renate Rosenfeld, die zuletzt in der Schulverwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch gearbeitet hat. "Da habe ich auch viele kulturelle Dinge mitorganisiert." Für ihr Ehrenamt im Kreisfeuerverband, das die Organisation der alljährlichen Weihnachtsfeier einschließt, brachte sie auch gute Ortskenntnisse aus dem Oderbruch mit, während er sich in den Höhendörfern besser auskennt. Neu sei in diesem Jahr jedoch das Sommerfest am Feldbackofen in Gabow gewesen. "In Schiffmühle gibt es wirklich rührige Kameraden", lobt Renate Rosenfeld. Ein Sommerfest werde es auch im nächsten Jahr geben. Dafür entfalle der Ausflug, habe man auf der Weihnachtsfeier beschlossen. "Den Älteren sind die Strapazen zum Teil zu groß geworden", begründet Renate Rosenfeld das Ganze und freut sich über jede Unterstützung, die unter anderem auch von den beiden Töchtern kommt.

In Bezug auf ihre eigenen Nachfolger denken die beiden an etwas Jüngere. "Also 65 und drunter", sagt Wilfried Rosenfeld und überlegt, den einen oder anderen mal direkt anzusprechen. Zudem würden sie sich wünschen, dass die "Alten" in den Wehren nicht ganz vergessen werden. "Sie kommen doch aus dem Kern der Truppe."