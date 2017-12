9,8 Millionen Euro für Krankenhaus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Einen Fördermittelbescheid über 9,8 Millionen Euro hat Gesundheitsstaatssekretärin Almut Hartwig-Tiedt am Donnerstag dem Krankenhaus Märkisch-Oderland übergeben. Damit wird der Neu- und Umbau finanziert, der seit Monaten im vollen Gange ist.

"Wir hatten gar keine Wahl, wir mussten bauen, ob mit oder ohne Fördermittel oder auch einem geringeren Betrag", sagte Geschäftsführerin Angela Krug gleich zur Begrüßung in der neuen Cafeteria, deshalb habe sie beim Gesundheitsministerium den vorzeitigen Baubeginn beantragt, und inzwischen sind sogar schon drei Millionen Euro auf dem Baukonto eingegangen.

"Man muss bedenken, dass das alte Strausberger Krankenhaus gar nicht als Klinik wie etwa Wriezen gebaut wurde, sondern als städtisches Pflegeheim", holte Landrat Gernot Schmidt (SPD) etwas weiter aus. Und er erinnerte an die Grundsteinlegung für den ersten Krankenhausneubau im Land mit Regine Hildebrandt. Für den 1994 eingeweihten Bau bestimmten noch die Maßgaben aus den alten Bundesländern die Planung, begründete Angela Krug den Zwang zur Investition: "Inzwischen ist die damalige strikte Trennung von stationärer und ambulanter Behandlung längst aufgehoben, hat sich die Fallschwere im stationären Bereich erheblich erhöht, gibt es viel mehr ambulante Operationen." Rettungsstelle und Intensivstation seien längst an ihre Grenzen gestoßen und mussten dringend größer neu gebaut werden.

Architekt Jürgen Franke wies auch auf die kürzeren Wege für die Patienten hin, wenn die Rettungsstelle und Intensivmedizin unmittelbar am Eingangsbereich liegen: "Auch wenn es manchem vielleicht etwas fragwürdig erscheint, wenn wir als erste Maßnahme die Cafeteria neu gebaut haben, aber es ist ein sehr komplexes Bauvorhaben unter laufendem Betrieb, das erfordert ein gut mit allen Partnern abgestimmtes, schrittweises Vorgehen und ausgefeilte Logistik, damit die Investition am Ende den Patienten und Ihnen, den Ärzten und Pflegekräften, zugute kommt", sagte Franke an die Chefärzte Dr. Georg Bauer, Dr. Christian Jenssen und Dr. Steffen König gewandt.

Gesundheitsstaatssekretärin Almut Hartwig-Tiedt ordnete die knapp zehn Millionen Euro in die gesamte Förderpolitik des Landes im Krankenhauswesen ein: "In diesem Jahr investiert erstmals der Bund in die Krankenhäuser, und das über die Länder, die 50 Prozent kofinanzieren müssen, und nur dann, wenn weiter Bettenkapazitäten abgebaut und Standorte ,vom Netz genommen' werden", erläuterte sie die Kompliziertheit. Diese Forderungen richteten sich in erster Linie an die alten Bundesländer, die auf diesem Gebiet ihre Hausaufgaben eben noch nicht gemacht hätten. Brandenburg habe sich mit den neuen Ländern stark gemacht, dass der Krankenhausstrukturfonds auch jenen zugute komme, die entsprechend der demografischen Entwicklung Schwerpunkte von der Geburtshilfe in Richtung Geriatrie verschöben, Konzentration und Spezialisierung in den Häusern vorantrieben und Aufgaben bündelten. Auf diese Weise könne das Land (nach einem vorgegebenen Verteilungsschlüssel) 30 Millionen Euro für die Krankenhausstrukturentwicklung bereitstellen, von denen der Bund 15 Millionen Euro beisteuere. Die 30 Millionen kämen den Krankenhäusern zusätzlich zu den 400 Millionen Euro zugute, die in dieser Legislaturperiode bereitgestellt würden. Angela Krug kann 2018 noch einmal mit 1,5 Millionen Euro Investitionspauschale rechnen.

Wichtig sei, bei allem Druck der Kassenärztlichen Vereinigung zur Zentralisierung, dass solche Anker der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum wie Wriezen erhalten blieben.