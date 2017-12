Rennen ums Frankfurter Rathaus eröffnet

Kommentar: Wählen gehen? Und OB!

Es ist paradox: Direkte Bürgermeisterwahlen sorgen regelmäßig für gähnende Leere in Brandenburger Wahlkabinen. Frankfurt macht da keine Ausnahme. Beim (Erstrunden)sieg von Martin Wilke 2010 lag die Wahlbeteiligung bei 39,5 Prozent. Zum Vergleich: An der Bundestagswahl im September beteiligten sich immerhin zwei von drei Frankfurtern.Dabei hat ein Oberbürgermeister viel direkteren Einfluss auf soziale Lebensbedingungen und wirtschaftliche Entwicklungen vor Ort als ein Bundestagsabgeordneter in Berlin. Und das acht Jahre lang. Das sollte sich bewusst machen, wer demnächst von einem OB-Kandidaten angesprochen wird. Statt reflexartig die Straßenseite zu wechseln, wäre dies eine gute Gelegenheit, einfach mal freundlich drauf los zu meckern, Fragen loszuwerden, sich einzubringen.Fünf aussichtsreiche Kandidaten dürften am 4. März auf dem Wahlzettel stehen. Ein kontroverser, demokratischer Wettstreit um die besten politischen Ideen für die Stadt ist zu erwarten. Für die Wahlbeteiligung - und damit die Legitimation des künftigen OB - kann das nur gut sein.Thomas Gutke