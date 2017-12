Bücher auf Rädern mit neuem Tourenplan

Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) Mit einem grundlegend veränderten Tourenplan startet die Fahrbibliothek am 2. Januar in das Jahr 2018. Die Orte Groß Muckrow, Buckow, Steinhöfel, Kagel und die Grundschule in Groß Lindow werden neu in den Tourenplan aufgenommen. Im Gegenzug entfallen Stopps in Neuendorf im Sande, Bremsdorf, Dammendorf, Grunow, Weichensdorf, Henzendorf, Coschen, Alt Madlitz, Stremmen und Briescht. "In diesen Orten gab es zuletzt keine Nutzer mehr oder nur noch sehr wenige Leser", erklärt auf Nachfrage Mario Behnke, Pressesprecher der Kreisverwaltung. "Über die Veränderungen wurden die Nutzer auch vorab informiert."

Da der Jahresabschluss 2017 noch nicht vorliegt, verweist Behnke auf Daten für 2016: In der Fahrbibliothek waren demnach rund 1200 Nutzer registriert, etwas mehr als 43000 Entleihungen standen in der Statistik. Insgesamt hatte die Fahrbibliothek 2016 knapp 11000 Besucher - darunter sowohl Schüler als auch Senioren. Die Fahrbibliothek mit einem Bestand von aktuell 4000 Medien tourt seit 1994 durch den Landkreis. Die Nutzung ist bis zum 18. Lebensjahr und für Schüler kostenfrei. Erwachsene zahlen drei Euro pro Jahr.

Neben den Beständen im Medienbus können Nutzer über das Onleihe-Portal LOS24 auch auf eBooks, ePaper, Video- und Audiodateien zugreifen. Doch auch der Standort des roten Bücherbusses ist ab 2018 ein anderer: Er ist durch den Umzug des kreislichen Archiv, Lese- und Medienzentrum nun in den ehemaligen Odersun-Hallen in Fürstenwalde zu Hause. Durch die Neugestaltung des Fahrplanes ändern sich bei fast allen Orten nicht nur die Anfahrtszeiten, sondern auch die Wochentage, an denen die Fahrbibliothek den Lesern an den gewohnten Haltepunkten zur Verfügung steht. Beibehalten wird der Tourenrhythmus von 14 Tagen. Den Fahrplan für 2018 gibt es in gedruckter Form in der Fahrbibliothek. Weitere Informationen auf www.alm.l-os.de oder unter Tel. 03361 599-3451.