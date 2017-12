Neue Ideen für Schloss Freienwalde

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Zukunft des Schlosses Freienwalde bleibt ungewiss. Die Verhandlungen zwischen dem Landkreis Märkisch-Oderland als Eigentümer und der Stadt Bad Freienwalde laufen noch. Der Freundeskreis entwickelt neue Ideen .

"Die Walther-Rathenau Stift gGmbH wird nicht in Frage gestellt", sagt deren Geschäftsführer Reinhard Schmook, der die Walther-Rathenau-Gedenkstätte betreut. Ihre Gesellschafter - der Landkreis und die Walther-Rathenau-Gesellschaft - stehen weiter zum Schloss. Die nächste Gesellschafterversammlung sei im Februar. Schmook hofft, das bald eine Lösung gefunden werde. Denn an dem mit Millionenaufwand sanierten preußischen Königsschloss müsste bald wieder etwas aufgefrischt werden. "Am Schlosspark wird nur das Notwendigste gemacht", so Schmook.

Der Freundeskreis Schloss Freienwalde mit seinen 35 Mitgliedern hofft sehr, dass Schloss Freienwalde bald in die Trägerschaft der Stadt Freienwalde übergeht, erklärte dessen Vorsitzende Marie-Theres Suermann "Ideal wäre natürlich, wenn das Schloss als ehemaliges preußisches Königsschloss in den Verbund der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg aufgenommen würde - auch wenn es seine heutige Bedeutung mit Walther Rathenau teilen muss", erläuterte sie.

Die zukünftige Nutzung müsse aus rechtlichen wie aus inhaltlichen Gründen die Walther-Rathenau-Gedenkstätte im ersten Obergeschoss beibehalten. "Diese sollte jedoch mit einer neuen medienbasierten Konzeption modernisiert werden", forderte die Vorsitzende des Freundeskreises, die das bisherige Ausstellungskonzept als wenig attraktiv bewertet. Wer einmal die Gedenkstätte besucht, werde sie wohl kein zweites Mal aufsuchen. Das neue Konzept könne auch Platz schaffen für eine inhaltliche Erweiterung.

"Um der Öffentlichkeit - auch der Politik! - deutlich zu machen, dass die Bedeutung von Schloss Freienwalde nicht nur historisch gesehen werden darf, sondern auch aktuelle Bezüge hat, hat sich der Freundeskreis erfolgreich bemüht, dass das Schloss ins ,Netzwerk der Orte der Demokratiegeschichte' aufgenommen wird", betonte Marie-Theres Suermann. "Demokratie ist das Thema der Stunde, das diskutiert und reflektiert werden muss, wenn wir die massiven Probleme unserer Zeit bewältigen wollen. Damit erhalten wir auch eine thematische Vorgabe für einen Teil des Schlosses."

Das Erdgeschoss, die so genannte Beletage, könnte für Wechselausstellungen genutzt und vor allem vermietet werden, damit auch nötige Einnahmen erzielt werden, lautete der Vorschlag der Vorsitzenden des Freundeskreises. Dieser könnte zugleich die Möglichkeit bieten, auch moderne Kunst im Schloss zu zeigen. "Das wäre ein sinnvoller Beitrag für das Image von Bad Freienwalde als moderner, aufgeschlossener Kurort", so Marie-Theres Suermann.

Die Voraussetzung jeglicher Aktivitäten im Schloss sei jedoch die Einrichtung einer Gastronomie. "Völlig unverständlich, dass sie noch nicht wieder eingerichtet wurde, zumal es ja Interessenten und Investoren gab und gibt", so die Vorsitzende. Das Teehäuschen sei für eine Gastronomie viel zu klein und fragil. Dort bieten sich Hochzeiten und ähnliches an, die mit einem entsprechenden Marketingkonzept beworben werden müssten. "Das hat in der Vergangenheit völlig gefehlt", so die Vorsitzende, deren Konzept zudem darauf basiert, das sich die bisherigen Betreiber zurückziehen.

Thomas Behrendt, Pressesprecher des Landkreises, kündigte für den 25. Januar die nächste Zusammenkunft im Schloss Freienwalde an. Landrat Gernot Schmidt (SPD), Martin Gorholt (SPD), Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund und Beauftragter für internationale Beziehungen, sowie Rainer Walleser, Abteilungsleiter Kultur des brandenburgischen Ministeriums für Wirtschaft, Forschung und Kultur, werden über die Zukunft des Schlosses verhandeln.