Drei-Kilo-Karpfen reicht für Fünf

Elke Kögler

Eisenhüttenstadt (MOZ) An den Fischständen des Forellenhofs in Fünfeichen, von Fischer Schneider aus Brieskow-Finkenheerd und von "Fischundmeer" aus Frankfurt erhalten Kunden Silvesterkarpfen. Die Fische bringen zwischen zwei und fünf Kilogramm auf die Waage.

Die Nachfrage nach frischen Karpfen ist in diesen Tagen wieder gestiegen. Das liegt daran, dass viele Menschen in Eisenhüttenstadt und in Brieskow-Finkenhheerd sowie im Schlaubetal und in Neuzelle den Fisch traditionell am 31. Dezember verspeisen. Oft wird Karpfen mit Biersoße serviert Seltener wird der Fisch gebacken und auf einem Gemüsebett zubereitet.

Vor dem Marktkaufgebäude in Eisenhüttenstadt sind Karpfen vom Forellenhof in Fünfeichen erhältlich. Während ihrer Zuchtzeit schwimmen die Tiere in den Teichanlagen Schierenberg sowie auf dem Hof. Ein bis zwei Wochen vor dem Verkauf werden die Fische in Becken mit klarem Wasser gesetzt. "Dabei werden die Karpfen noch einmal gründlich durchgespült", erläutert Sabine Dittrich den Zweck. Denn würden die Tiere direkt aus den Teichgewässern geholt, dann wiesen diese einen leicht schlammigen Geschmack.

Generell sei der Verkauf von Karpfen an den Silvestertagen in den vergangenen Jahren gestiegen, berichtet Sabine Dittrich weiter. Während an dem Stand des Fünfeichener Forellenhofs in Cottbus mehr Karpfen zu Weihnachten als zu Silvester verkauft würden, sei es am Stand in Eisenhüttenstadt umgekehrt. Insgesamt rechnet Sabine Dittrich damit, an den Silvestertagen mehr als 500 Kilogramm Fisch - das entspricht ungefähr 150 Karpfen - zu verkaufen. Der Stand ist am Freitag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 8.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Am Verkaufsstand vor dem Eisenhüttenstädter City-Center von Fischer Schneider aus BrieskowFinkenheerd tummeln sich in diesen Tagen ungefähr 50 lebendige Karpfen in einem gelben Becken. "Nachdem sich unsere Kunden ein Exemplar ausgesucht haben, nehmen wir dieses aus und schneiden den Fisch in Stücke", erläutert Carmen Borchardt. Zur Auswahl stehen kleine und große Fische, die etwa zwei bis fünf Kilogramm auf die Waage bringen. "Von einem drei Kilogramm schweren Karpfen werden fünf Personen satt", erklärt Carmen Borchardt.

Wer seinen Karpfen nicht selbst zubereiten aber dennoch nicht auf den Fischgenuss verzichten möchte, kann von der Fischerei Schneider ebenso fertig gekochter Fisch in Biersoße erwerben, die nur aufgewärmt werden müssen. Um die Soße zuzubereiten werden zuerst der Kopf und der Schwanz in Wasser gekocht. Anschließend werden diese entfernt und Malzbier aus der Neuzeller Klosterbrauerei sowie Frankfurter Pils hinzugegeben. "Kopf, Schwanz und Bier geben dem ganzen genau den richtigen Geschmack", erläutert Carmen Borchardt.

Alle, die ihren Karpfen selbst kochen wollen, erhalten diesen wahlweise als ganzes Exemplar, komplett ausgenommen und in kochtopfgroße Stücke geschnitten oder als einzelne Stücke in regulärer Zubereitungsgröße. Der Stand von Fischer Henry Schneider ist am Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 14 geöffnet. "Am 31. Dezember verkaufen wir die Fische von 9 bis 11 Uhr an unserem Stand in Brieskow-Finkenheerd in der Lindenstraße 21", ergänzt Carmen Borchardt.

Hartmut Zippan verkauft Karpfen am Stand "Fischundmeer", der sich vor Kaufland in Eisenhüttenstadt befindet. Bei den Fischen handelt es sich konkret um Peitzer Spiegelkarpfen von einem Händler aus Frankfurt. Alle Fische sind geschlachtet sowie werden ausgenommen und in kochtopfgroße Stücke geschnitten. An diesem Sonnabend hat der Stand in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.