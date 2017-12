Bisher immer sein "Glück auf Zeit" gefunden

Matthias Haack

Neuruppin (MZV) Einige, wenige Fußballer kennen ihn. Andere werden ihn im zweiten Saisonteil noch kennenlernen. Wieder andere werden Uwe Freimuth nicht begegnen. Ihn zieht es noch mal hinaus in die Welt. Zwei, drei Jahre, dann will der 56-Jährige den großen Pinselstrich setzen.

Australien oder Neuseeland, dahin möge es für den Mann von Welt gehen. Kaum einer der Prignitz/Ruppiner Fußballer weiß, dass hinter Uwe Freimuth eine Sportler-Ikone steckt. Das lässt sich bei seiner Statur von 1,91 Meter erahnen, sein ruhiges Wesen lässt jedoch keineswegs den Schluss zu, dass er zur Weltspitze zählte. Weit gefehlt: Der Zehnkämpfer, also jene Sportart, die "Könige" hervorbringt, ist Inhaber des DDR-Rekordes (8792 Punkte) und er verpasste den Weltrekord um läppische 40 Punkte. "Ausgerechnet beim Diskuswerfen", blickt er zurück. Zu WM-Rang vier rannte, warf und sprang er 1983 beim legendären Wettkampf in Helsinki. Der Brite Daley Thomson verwies ein deutsches Trio auf die Ränge: Jürgen Hingsen, Siegfried Wentz und eben Uwe Freimuth. Die DDR setzte sich in der Medaillenwertung dennoch deutlich vor der USA und UdSSR durch.

Fünf Jahre später nach zwei Dutzend Wettkämpfen mit dem Knacken der magischen Marke von 8 000 Punkten beendete der gebürtige Rathenower seine aktive Karriere und forcierte seine Laufbahn als Sportwissenschaftler. Mehrere Verbände in Südostasien engagierten ihn, um trainingsmethodisch einen Schub hinzulegen. Auch gehörte er zum wissenschaftlichen Stab am Sportzentrum der Julius-Maximilians-Uni in Würzburg. Seit vier Jahren lehrt der Professor für Sport und Event Management an einer privaten Schule in Berlin.

Sein Zurück zu den brandenburgischen Wurzeln geht einher mit dem Aufflammen einer alten Liebe: Fußball. "Das ist mein Ausgleich zu den kognitiven Belastungen des Alltages", wenn er auf Ruppiner Sportplätzen Spiele auf seine defensive Art leitet. Unmittelbar vorm Anpfiff gibt er den Freizeitkickern für die nächsten Minuten eines mit: "Ich bin der Schiri, nicht der liebe Gott und nicht euer Gegner. Ich mache Fehler." Diese Ebene zu den Spielern wählt Freimuth ganz bewusst und füttert sie permanent: "Wenn's nötig ist, gebe ich den Trainern auch mal einen Hinweis. An der Mimik muss das zu merken sein, dass das ein Rat ist, aber keine Drohung."

Ein Weltenbummler, der 81 Länder gesehen hat, für den Fußballkreis Prignitz/Ruppin aktiv? "Fußball hat meinen Bruder und mich schon immer begeistert." Jörg Freimuth, Olympia-Dritter im Hochsprung in Moskau, und sein Zwillingsbruder kickten als Jugendliche für die Landesauswahl Potsdam. "Wir sollten dann nach Frankfurt, kannten aber das Wort Disziplin nicht", gesteht er. "Wir waren unheimlich aktiv und nicht zu zähmen. Dann hat der Übungsleiter ein elterliches Gespräch geführt und geraten, zur Leichtathletik zu gehen. Aber die heimliche Liebe blieb der Fußball."

Nach der politischen Wende zog sie ihn wieder in den Bann. Den BSC Rathenow gründete Uwe Freimuth und er trug auch das Trikot des kleinen Bruders von Optik. Dass er ins Schiri-Wesen einstieg, ist eher dem Zufall geschuldet: "Nachdem ich mich langsam rausgenommen habe aus dem Fußball, kam einmal der Schiri nicht. Da wurde ich gefragt, ob ich bei den Alt-Herren pfeifen kann. Meine Spieler sind im Anschluss gekommen: ,Mensch Uwe, Du--- warst nicht gerade für uns, aber wir fanden es total klasse, wie Du gepfiffen hast.'" Resolut sei er gewesen - auch ohne Schiriausbildung eine glänzende Leistung hingelegt. Freimuths Lust war geweckt. "Es hat mir sofort Spaß gemacht. Den Schiri-Schein habe ich in Brandenburg gemacht." Dann aber ging es nach ein, zwei Jahren dienstlich nach Malaysia, später nach Würzburg - und nun der Liebe wegen an den Ruppiner See.

Dass er beim MSV Neuruppin anheuerte, sei einer Empfehlung geschuldet. Ein wenig blauäugig sei er schon gewesen, gesteht er ein, denn erst später hörte Freimuth, dass andere Vereine um Schiris und auch ihren Fortbestand ringen. Und was für ihn ganz wichtig ist: "Ich fühle mich im kleinen, lokalen Bereich heimisch, mag die Mentalität der Menschen hier, wir haben die gleiche Geschichte." Das Bierchen oder die Bockwurst oder das Gespräch danach - dies seien jene Momente, die er genießt, "nicht den großen Tamtam, den hatte ich schon.

Ein Feind der Isolation, ein Freund des Sportlers. Sein Honorar für Junioren-Partien fließe komplett in die Mannschaftskasse. "Ich weiß doch, wie leer das Portmonee ist." Und er verrät, dass "man als Schiri nicht alles hören darf. Bislang hat er keine Rote Karte zeigen müssen. Doch der Moment kommt, weil es Regelverstöße gibt, die keine andere Strafe zulassen. Aber sein Wesen seien Dialoge, Tipps und unspektakuläre Gesten.

Zwei, vielleicht drei Jahre hier, dann will er noch einmal zum anderen Ende der Welt. "Australien oder Neuseeland, für drei, vier Jahre - das wäre es." Als große Runde bezeichnet er das. Klar, "derzeit steht die Professur im Fokus, doch in Sport und Reha lässt sich viel schrauben". Auch und gerade außerhalb Europas. "In Asien arbeitest Du, lebst aber auch." "Geschmeidig", sei es. "Hier arbeiten sich alle kaputt." Eine kleine Insel auf Papua-Neuguinea, das wäre so ein Schritt, von Ziel oder gar Ruhestand will er nicht sprechen. Das widerspricht seinem Lebensmotto: Glück auf Zeit. Und die genießt Uwe Freimuth inmitten des sechsten Lebensjahrzehnts in der Fontanestadt mit Freundin, Fußball und Angeln. "Ich fühle mich bombig."