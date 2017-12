54 Vorlagen behandelt

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Wie viel die Woltersdorfer Gemeindevertreter im zu Ende gehenden Jahr geschafft haben, hat ihnen die Gemeindeverwaltung erstmals in einer Bilanz zusammengefasst. 54 Vorlagen haben die Ortsparlamentarier einer Tabelle zufolge behandelt. Die erste galt dem Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebs Sport- und Freizeitanlagen, die 54. der Berufung von sachkundigen Einwohnern.

Die Tabelle enthält auch eine Spalte mit dem Titel "Bemerkung". Dort steht bei zwei wichtigen Themen der Woltersdorfer Kommunalpolitik "bisher kein Beschluss". Das betrifft den Bebauungsplan für die Rüdersdorfer Straße 44-46, also das größere der beiden benachbarten Filet-Grundstücke am Kalksee, und den Erbbaurechtsvertrag mit der Gemeindewohnungsbaugesellschaft GWG. "Beschlussfassung in 2018" ist gleich beim ersten Thema, dem Jahresabschluss 2014 der Sport- und Freizeitanlagen, vermerkt. "Kein Beschluss gefasst" steht bei der Erhöhung des Mietzuschusses für den SV Woltersdorf - die Mehrheit war am 18. Mai dagegen.

Die Gemeindevertretersitzung, die die meisten Beschlüsse hervorgebracht hat, fand am 13. Juli statt - da ergingen zehn Entscheidungen, darunter sehr wichtige wie die zur Einstellung eines neuen Kämmerers oder zum Baurecht für das geplante Hospiz. Gleich drei Beschlüsse sind mit demselben unspektakulären Titel versehen: Verkauf einer Arrondierungsfläche.

Stefan Grams vom Woltersdorfer Bürgerforum lobte die Zusammenstellung. "Ich find's super", sagte er. Monika Kilian von der SPD regte an, in der Zukunft auch den Stand der Bearbeitung eines Themas zu vermerken.