Die Nostalgie fährt mit

Joachim Eggers und Lisa Mahlke

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) 372 Trabis sind (nach Auskunft des Straßenverkehrsamts vom 19. Dezember) im Landkreis Oder-Spree noch zugelassen. Bevor das 60. Jubiläumsjahr der DDR-Rennpappe zu Ende geht, hat die MOZ sich einige von ihnen zeigen lassen.

Sein Trabi ist Baujahr 1988 und damit älter als er selbst. Der 23-jährige Christopher Seeck schwärmt für seinen Zweitakter, den er vor einem Jahr gekauft hat. "Es war Zufall", erzählt der Erkneraner. "Ich war bei einem Autohändler, auf der Suche nach einem VW T5 und habe den Trabi dort gesehen." Da war es um den Busfahrer vom Busverkehr Oder-Spree geschehen, er kaufte das gute Stück. "Als Busfahrer hatte ich in der Ausbildung viel mit Fahrzeugen zu tun", sagt der Erkneraner - und so schraubt er in seiner Freizeit gern an seinem Trabi. Der hat trotz seiner langen Lebensdauer nur 37 000 Kilometer auf dem Buckel, von denen Seeck 7500 selber gefahren ist. Beim Vorbesitzer habe das gute Stück aus gesundheitlichen Gründen viel gestanden.

Seeck hat zwar einen anderen Wagen als Erstfahrzeug, er benutzt den Trabi dennoch sowohl, um zur Arbeit zu kommen, als auch für private Ausfahrten. "Ich bin schon damit an die Ostsee und nach Hamburg gefahren", erzählt er stolz. Der Trabi sei technisch top in Schuss, nur die Lackierung lasse zu wünschen übrig. Sie soll nächstes Jahr erneuert werden. Seeck fährt mit seinem Trabi sehr vorsichtig, denn er weiß: Einen Zusammenstoß würde das gute Stück nicht überstehen.

Wenn Trabifahrer doch mal etwas reparieren müssen, werden sie in der riesigen Garage von Frank Müller in Beerfelde fündig: Gelenkwellen, Sitze, Getriebe, Kotflügel, gebrauchte und nagelneue Türen in Grün, Blau, Gelb. Eigentlich arbeitet er auf dem Bau, betreibt nebenbei aber einen Ersatzteilehandel als "Trabi Müller". "99,9 Prozent der Trabantteile gibt es noch", erzählt er. Firmen in Ungarn und Tschechien etwa stellen Teile her, in Deutschland werde vieles regeneriert und sei für alle zu haben, die Altteile abgeben.

Aber Frank Müller fährt auch leidenschaftlich gerne selbst: zur Arbeit, zum Arzt oder auf Trabi-Tour durch Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Tschechien. Sein rot-weißer Kombi, ein Trabant Universal, ist das ganze Jahr über zugelassen. Zwischen April und September steigt er gerne mal auf den roten Cabrio mit Sportsitzen um. Der Trabant 1.1 war einst eine Limousine. Müller hat ihn für etwa 7000 Euro umgebaut. Er habe so viel Lack verwendet, wie auch auf einen Mercedes kommen würde. "Das ist mein Schmuckstück", sagt er, öffnet die Motorhaube und zeigt "zweieinhalb Tausend Euro Chrom". Der dritte Trabi, ein 601, ist knallig blau. Er gehört dem Schwiegersohn.

"Die haben alle eine Geschichte", erzählt Frank Müller. "Der Kombi war das Auto vom Platzwart des FSV Zwickau." Das erkläre auch die Lackierung in den Farben des Stadtwappens, Rot-Weiß, so der 62-Jährige, der selbst aus der "Stadt der Trabantwerker" kommt. "Und der hier war im früheren Leben eine weiße Limousine", sagt er und zeigt auf den roten Cabrio. "Er diente dem technischen Direktor des Sachsenrings als Betriebsfahrzeug."

Der Trabi, der Jens Mörsels Oma gehörte, fiel vor einigen Jahren der Abwrackprämie zum Opfer. Ganz ohne wollte der 30-Jährige aber nicht sein: Er kaufte sich in Fürstenwalde Ersatz. Im Sommer fahre er das Auto regelmäßig, transportiere manchmal auch etwas im Hänger. Auf der Rückbank nehmen gern seine sieben- und neunjährigen Nichten Luisa und Hanna Platz. "Das macht Spaß, weil es so altmodisch ist", findet Hanna.

Der Trabi soll im Originalzustand bleiben, sagt Mörsels Vater Kurt Hartung. Er nimmt viele der Reparaturen selbst vor. Vor zwei Jahren musste der Trabi aber für einen fast vierstelligen Betrag generalüberholt werden. "Das ist die Definition von Hobby: sinnlos und teuer", scherzt Mörsel. Mit etwa 150 Euro Steuern halte sich allerdings die Unterhaltung dieses Hobbys in Grenzen.