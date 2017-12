Auf Schatzsuche in Wald und Flur

Anke Beißer

Wendisch Rietz (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Grit Kleinert aus Wendisch Rietz.

Es gibt Menschen, da geben die Steckenpferde die Urlaubsziele vor. Bei Grit Kleinert aus Wendisch Rietz ist das nicht so. Aber: Wenn die 51-Jährige ihre Reiselust in der Ferne stillt, übermannt sie regelmäßig ihre Leidenschaft - die Kräuterkunde. Dann schaut sie, was die Region zu bieten hat, vergleicht mit der Heimat und freut sich über Entdeckungen. Zuletzt in Thailand. Wie Ingwer und Kurkuma geerntet und zur Verarbeitung vorbereitet aussehen, war ihr geläufig. Jedoch wie sehen die Pflanzen in natura aus? Grit Kleinert begeistert sich halt für Dinge, über die andere hinweg sehen.

Aus Thailand mitgebracht hat sie übrigens eine Frucht vom Fischgiftbaum - die sie zuvor samt Blüte in ihrem Reisetagebuch, mit Bleistift skizziert, festgehalten hat. Die pyramidenähnlichen Früchte mit schwammartigem Fleisch, die deshalb schwimmfähig sind, werden ins Wasser geworfen. Darin treibend, versetzt das austretende Gift die Fische in eine Schockstarre, sodass sie mit der Hand herausgenommen werden können. Grit Kleinert sucht dann nach Leuten, mit denen sie fachsimpeln, ihren Wissensdurst stillen kann.

Ihre Schätze bewahrt die agile Frau, die nicht nur leicht zu begeistern ist, sondern andere unwillkürlich mitreißt, in ihrem Kräuterschrank auf. Darin stehen Gläser in verschiedenen Größen mit getrockneten oder eingelegten Früchten, Blättern und Blüten. "Das meiste gibt es ja nicht das ganze Jahr über, da lege ich Vorräte an." Die Leidenschaft für Kräuter habe sie ihrem Großvater zu verdanken. Im sächsischen Schlema geboren und in Halle aufgewachsen, hat sie die Ferien oft bei ihren Großeltern im Erzgebirge verbracht. "Mein Opa war ein Waldschrat." Für vieles hatte er ein Mittelchen aus der Natur parat und so lernte Grit Kleinert früh Pflanzen und ihre Wirkung kennen.

Als gelernte Kindergärtnerin ging sie mit 18 Jahren nach Berlin, arbeitete statt in ihrem Beruf aber erst in der Gastronomie und dann, als sie mit ihrem Mann André verheiratet und Sohn Fabian auf der Welt war, im Einzelhandel und schließlich im Büro. Die Familie zog von Berlin nach Waltersdorf, von dort nach Königs Wusterhausen und entdeckte bei einem Bootsausflug auf dem Scharmützelsee Wendisch Rietz. 2009 kauften sie dort ein Grundstück in Hafennähe. Die neue Heimat erwies sich als wahres Paradies für die passionierte Kräuterfee.

Vor vier Jahren, als der Sohn aus dem Haus war, entschloss sich Grit Kleinert dazu, ihrem naturverbundenen Hobby etwas mehr Tiefe zu geben. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin und streift seither mit Interessierten durch Wald und Flur. "Hier wächst so viel, alles im kleinen Umkreis. Man muss sich nur bücken und zugreifen. Eine echte Fundgrube."

Nun will sie noch einen Schritt weiter gehen, wird ihren Bürojob aufgeben und sich zum Frühjahr hin selbstständig machen. Ihr Mann unterstützt sie mit vollen Kräften. Das Carport am Haus soll zur Kräuterküche umfunktioniert werden, damit sie mit ihren Gästen dort werkeln kann, es ausreichend Lagerfläche für ihre Pflänzchen, Samen und Blüten gibt. Zudem plant sie ein Fernstudium als Ernährungsberaterin. "Ich freu mich darauf, noch einmal etwas Neues zu beginnen." An Elan wird es ihr nicht mangeln, an Ideen ebenso wenig. "Das Jahr hat so viel unterschiedliches zu bieten."

Im Winter warten Wurzeln, Zweige, Hagebutte, Birkenporling und anderes darauf, gesammelt und verarbeitet zu werden - zum Beispiel zu hübschen Gestecken. Auch für Löwenzahn und die geballte Kraft diverser Knospen finden sich Verwendungszwecke. Der Frühling, so schwärmt sie, gehöre den "jungen Wilden". "Mein Geheimtipp ist die Brennnessel, wir brauchen weder Ginseng noch Algen. Es wächst Vergleichbares vor der Tür." Den Sommer verbindet Grit Kleinert mit Genuss für alle Sinne - farbenfrohe Blüten, intensive Gerüche. Folgt der Herbst und damit die Ernte - "es ist immer was zu tun und zu finden".

Das möchte sie gern mit Interessierten teilen. Im Kleinen klappe es schon. "Es klingeln manchmal Leute an der Tür und wollen eine Empfehlung." Davon hat sie zuhauf und freut sich darüber, ihr Wissen, ihre Begeisterung mit anderen zu teilen. "Wir sind im Dorf angekommen, wir fühlen uns sehr wohl."