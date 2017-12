Eltern können Schulanfänger anmelden

LR Beeskow

Tauche (MOZ) Die Anmeldung der Schulanfänger für die Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche findet am 16. Januar in der Zeit von 8 bis 14 Uhr und am 17. Januar in der Zeit von 8 bis 17 Uhr statt. Darüber informiert Schulleiterin Simone Rose. Die Anmeldung erfolgt im Schulsekretariat. Zum Schuljahr 2018/19 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben.

Bei der Anmeldung sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind persönlich vorzustellen. Die Geburtsurkunde und die Teilnahmebestätigung der Sprachstandsfeststellung sowie der eventuelle Nachweis des alleinigen Sorgerechts (sogenannter Negativattest vom Jugendamt) sind zum Termin mitzubringen.