Wasser Nord erklärt Preiserhöhung

Jürgen Liebezeit

S-Bahn-Gemeinden (OGA) Mit allgemeinen Kostensteigerungen erklärt die Wasser Nord den neuen Grundpreis für Wasserzähler zum Jahresanfang. Der Versorger erhöht wie berichtet zum 1. Januar den Grundpreis um zwei Cent brutto für die Zählergröße Q3 4 bis Q3 10. Das sind Zähler, die in den meisten Haushalten in Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Glienicke und Mühlenbecker Land eingebaut sind. Dieser Schritt sei nach 20 Jahren Preisstabilität aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen notwendig. "Wir benötigen diese Einnahmen, damit wir auch weiterhin der Bevölkerung das Trinkwasser auf dem sehr hohen Qualitätsniveau liefern können", erklärte Olaf Bennühr, Geschäftsführer der Wasser Nord, in einer Pressemitteilung. Gerade die Entwicklungen im Baugewerbe, der IT-Sicherheit und auch bei den Personalkosten führten zu einer Kostensteigerung für das Unternehmen. "Wir wollen aber bei unserer Erneuerungsstrategie bleiben", erläutert Bennühr. "Die stark gesunkene und zurzeit sehr geringe Rohrschadenshäufigkeit gibt uns Recht, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden." Ziel bleibe es, die Bevölkerung in Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Glienicke und Mühlenbecker Land (mit Ausnahme von Zühlsdorf, das zum NWA gehört) jederzeit mit ausreichend, qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgen zu können.

Die Wasser Nord kündigte für das nächste Jahr ein Investitionsvolumen in Höhe von 1,227 Millionen Euro an. Davon würden alleine 745 000 Euro in die Erneuerung des Trinkwassernetzes im Verbandsgebiet fließen.