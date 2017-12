250000 Kunstwerke ziehen um

dpa

Lens (dpa) Der Pariser Louvre zieht rund 250000 Werke aus seinen Lagern in der französischen Hauptstadt ab, um seine Schätze vor den Hochwassern der Seine in Sicherheit zu bringen. Zuletzt bedrohte der hohe Pegelstand des Flusses im vergangenen Jahr die Sammlungen. Damals musste der Louvre mehrere Tage geschlossen bleiben. Man habe 36 000 Werke aus den Kellern ins erste und zweite Stockwerk des Museums in Sicherheit bringen müssen, sagte der Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez. Das sei ein Alptraum gewesen.

Die Verlagerung der Gemälde und Skulpturen nach Liévin im Norden Frankreichs ist einer der bedeutendsten Kunstumzüge des Landes. Der Ort zählt etwa 30 000 Einwohner und liegt gleich neben Lens, wo der Louvre im Dezember 2012 seine Dependance "Louvre Lens" eröffnet hat.

Im Sommer 2019 soll das 18500 Quadratmeter große und etwa 42 Millionen Euro teure Kunstlager eingeweiht werden. Bislang werden die Schätze des Louvre an rund 60 Orten in und um Paris gelagert.