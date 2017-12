Positive Jahresendbilanz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Attribut "erfolgreich" beschreibt das vergangene Jahr für die Havelstadt ziemlich gut. Nicht zuletzt, da Brandenburg an der Havel sich seit diesem Jahr offiziell als erfolgreichster regionaler Wachstumskern außerhalb des Metropolenzentrums bezeichnen kann und von vielen bereits zum Speckgürtel der Hauptstadt Berlin gezählt wird. Erkennbar wird die positive Entwicklung der Stadt dabei laut Bürgermeister Steffen Scheller anhand mehrerer Indikatoren: so liegt die Einwohnerzahl der Stadt aktuell bei 72.223. Zum Vergleich: 2013 und 2014 waren über tausend Personen weniger in der Stadt als wohnhaft gemeldet. Ein Plus, das laut Scheller vor allem durch Zuzüge von Familien aus den umliegenden Regionen, aber auch durch immer mehr junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich für ein Studium in der Havelstadt entscheiden, verzeichnet werden konnte.

Auch ein Blick auf die Arbeitslosenzahlen des vergangenen Jahres zeigt Erfreuliches: so konnte das eigentlich erst für 2019 von der Stadt angestrebte Ziel, die Arbeitslosenquote unter zehn Prozent zu senken, bereits in diesem Jahr konsequent erfüllt werden. Im Durchschnitt lag die Quote dabei bei neun Prozent, während 2004 noch satte 22,4 Prozent der Brandenburger ohne Arbeit waren. Gleichzeitig ist ein Anstieg des sogenannten positiven Pendlersaldos zu verzeichnen, was bedeutet, dass mehr Menschen zur Ausübung einer Tätigkeit in die Havelstadt kommen als sie umgekehrt für ihren Beruf zu verlassen. Laut Scheller, einer der wichtigsten Anzeichen dafür, dass sich die Havelstadt als Wirtschaftregion weiter positiv entwickelt und demzufolge auch für neue Arbeitgeber attraktiv ist. Als Beispiel aus dem vergangenen Jahr lässt sich hier u.a. der Umbau der ehemaligen Brennaborwerke nennen, welcher der Zentralen Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) zukünftig Platz für 1200 Arbeitsplätze bieten wird.

Ein nicht außer Acht zu lassender Punkt ist auch die positive Entwicklung der touristischen Kennzahlen, die bestätigen, dass sie die Bundesgartenschau 2017 (BUGA) auch nachhaltig auf die Besucher- und Übernachtungszahlen der Stadt auswirken. So kamen im vergangenen Jahr 228.985 Touristen in die Havelstadt, 2017 werden die Zahlen vermutlich ähnlich hoch liegen.

Als ein gesellschaftlicher und politischer Erfolg lässt sich 2017 zudem die Erhaltung der Kreisfreiheit der Havelstadt verbuchen, die nicht zuletzt durch die 2015 von der Stadt ausgerufenen Kampagne "Mein Herz schlägt kreisfrei" möglich war. Etliche Brandenburger sprachen sich mit ihren Unterschriften gegen die Reformpläne der Landesregierung, die einen erheblichen Kompetenzverlust für die Stadt und längere Wege für viele Bürger bedeutet hätte, aus, sodass der Landtag im November schließlich den Abbruch der geplanten Kreisgebietsreform beschloss. "Unter der Maßgabe, dass die Kooperationen zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten verstärkt werden, wozu wir uns auch 2017 bereits gezeigt haben", teilte der Bürgermeister mit. Diesbezüglich wurde 2017 die zweite Förderperiode in Kooperation mit Rathenow, Premnitz und Havelberg gestartet, um die Wirtschaftregion Westbrandenburg weiter zu stärken.

Investiert wurde seitens der Stadt 2017 vor allem in den Neubau und die Sanierung diverser Kitas und Schulen. Zu nennen sind hier beispielsweise der Bau der Kindertagesstätte in der Bauhofstraße, die Sanierung der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße, die den Betrieb in diesem Schuljahr wieder aufnehmen konnte, der Neubau der Kita in der Hausmannstraße und die Sanierung der Kita in der Sophienstraße. Im Bereich Infrastruktur wurde zudem weiter in die Sanierung der B 102, in die Fahrbahnertüchtigung der Fohrder Landstraße und den Ausbau der L 98 im Bereich Willi-Sänger-/Erich-Knauff-Straße und die Sanierung des Uferpromenade am Beetzseeufer investiert. Weiterhin beteiligte sich die Stadt an den barrierefreien Ausbau diverser Haltestellen.

Einen positiven Eindruck vermitteln auch die in diesem Jahr abgeschlossenen und beschlossenen Bebauungspläne. So konnte sich in der Plauer Koenigsmarkstraße ein REWE-Markt ansiedeln, zudem wurde Anfang November die Baugenehmigung für einen neuen Verbrauchermarkt in der Gördenallee erteilt werden, der dort 2018 eröffnen soll. Auch im Bereich der alten Stärkefabrik in der Neuendorfer Straße wurde die Bebauung beschlossen: 140 neue Wohnungen sowie ein Vollsortimenter werden hier zukünftig errichtet. Eine Entscheidung, die trotz langer Diskussionen, vor allem durch den Wegfall des Real-Marktes in der Potsdamer Straße gerechtfertigt werden kann, wie Bürgermeister Scheller sagte. Im Bereich der privaten Immobilien lässt sich weiterhin die Errichtung neuer Wohngebäude im Bereich Grüne und Erschließung des Wohngebietes am Kiefernweg auf der Eigenen Scholle nennen - hier wurden im neuernannten im Robinienweg 22 Einfamilienhäuser geschaffen. Zudem wurde ein Aufstellungsbeschluss für weitere private Immobilien im Bereich Am Rehhagen/ Eichhorstweg der Grünen Aue erteilt.

Im neuen Jahr ist man deshalb hier dringend auf der Suche nach einem neuen Nahversorger, sagte Bürgermeister Scheller. Geplant sind aber auch im Bereich Infrastruktur neue Baumaßnahmen: so sollen der dritte und vierte Bauabschnitt der B 102 in Angriff genommen werden, zudem bekommt die Willi-Sänger-Straße zwischen dem Abschnitt Freiherr-von-Thüngen-Straße und Bergstraße eine neue Asphaltdecke. Weitere Baumaßnahmen sind zudem in der Grabenstraße, die zum verkehrsberuhigten Bereich wird, geplant. Außerdem werden die Rad- und Gehwege am Grillendamm sowie im Bereich des Trauerbergs und des Neustädtischen Marktes erneuert, diverse weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut und die Haltestelle in der Magdeburger Straße neu errichtet. Weiterhin plant die Stadt eine Instandsetzung der Alten Plauer Brücke und einen Ersatzumbau der Brücken am Krugpark, an der kirchmöseraner Arke und in der Brielower Landstraße, die durch eine Dreiteilung der BUGA-Brücke von Havelberg, die die Stadt erworben hat, möglich ist. Zudem soll die Beetzseeuferpromenade bis in den Bereich der Kneipe "Alte Asche" ausgebaut werden.

Geplant sei laut Steffen Schneller für das kommende Jahr zudem allgemein, hiesigen Unternehmen Sicherheit und Unterstützung zu bieten, das Wachstum der Stadt - sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich - weiter zu fördern und die Havelstadt als medizinischen- und Gesundheitsstandort weiter zu etablieren.

Vormerken dürfen sich die Brandenburger zudem bereits einige sportliche Veranstaltungshighlight auf der Regattastrecke: So wird u.a. die Drachenboot-EM vom 23. bis 26. August, das zweite Streetfood-Festival vom 31.August bis 2. September und ein Bundesliga-Spieltag im Kanu-Polo am 21. und 28. Juli stattfinden.