Feuerwehr ehrt Einsatzkräfte mit "Goldenem Helm"

Marco Winkler

Beetz/Sommerfeld (OGA) Für besondere Verdienste wurden dieses Jahr vier Kameraden der Feuerwehr Beetz-Sommerfeld im Rahmen der vom Förderverein 2016 ins Leben gerufenen Auszeichnung "Goldener Helm" ausgezeichnet. Kamerad Jan Ebel aus Beetz bekam die Auszeichnung für seinen Enthusiasmus und seine selbstkritische Arbeit. Reinhard Wörtzel, der in diesem Jahr in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet worden war, bekam den Preis für sein weiterhin hohes Engagement. Die Kameraden Sven Militsch und Günter Pahs wurden für die im besonderen Maße übernommene Verantwortung und Eigenleistung bei der Spendenaktion für das neue Feuerwehrauto prämiert. Satte 85 000 Euro konnten für das neue Fahrzeug gesammelt werden.

Übergeben wurden die Auszeichnungen zwei Tage vor Weihnachten - auf der Weihnachtsfeier der Feuerwehr. Ortswehrführer Johannes Homuth ließ das Jahr Revue passieren - in einer ungewöhnlichen Form. In 13 Fragen mussten die Kameraden, aber auch die Gäste, darunter Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), Stadtbrandmeister Gerd Lerche sowie zahlreiche Mitglieder des Feuerwehrvereins, ihr Wissen um das Feuerwehrleben 2017 auf die Probe stellen. Gefragt wurde beispielsweise, wie der Name des Pferdes lautet, welches im Januar im Schlammloch in Hohenbruch feststeckte oder wie viel Prozent der Sommerfelder Geschichte der Ortswehrführer a.D. Ralph Weißbrich sein Amt verrichtete. Für alle Teilnehmer gab es kleine Geschenke, darunter Einkaufs-Chips, aber auch Tassen und sogar Rettungsmesser für die Quiz-Champions, die es aufs Treppchen schafften.

Ferner nutze Johannes Homuth die Gelegenheit, sich nochmal bei allen Kameraden für die unermüdliche Arbeit zu bedanken. "Wir haben hier alle mal unterschiedliche Meinungen, und wir diskutieren auch gern mal, aber wenn man unsere Hilfe braucht oder wir Events wie das Osterfeuer oder das Kinderfest ausrichten, dann ziehen wir hier alle, ohne Ausnahme, an einem Strang", so Homuth. "Und genauso muss das sein."