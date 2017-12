Hinein ins eisige Nass

Juliane Keiner

Borkheide (BRAWO) Nur die Harten... kommen ausnahmsweise mal nicht in den Garten, sondern ins Borkheider Waldbad. Traditionell lädt der Naturbad Borkheide e.V. am Neujahrstag ab 14.00 Uhr zum Eisbaden geladen. Bademutige und Gäste können das neue Jahr mit einem erfrischenden Bad und anschließender Sauna oder nur bei Glühwein und Wurst, Kaffee und Kuchen an der wärmenden Feuerschale begrüßen. Die in den vergangenen Jahren stetig steigende Zahl an Wagemutigen und Schaulustigen zeugt von der Beliebtheit dieses Ereignisses am ersten Tag des neuen Jahres. Also: auf ins Waldbad nach Borkheide!