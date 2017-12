Ein "tolles Teil" für die Feuerwehr

Bärbel Kraemer

Locktow/Ziezow (BRAWO) "Die Gemeinde Planetal ist jetzt fahrzeugtechnisch für die nächsten Jahre gut aufgestellt", so Niemegks Amtwehrführer Tino Bastian während der Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeugs an die Ortsfeuerwehr Locktow-Ziezow ein. Kurz vor Weihnachten wurde dasselbe offiziell übergeben.

"Wir haben damit den vorletzten LO im Amt ausgemustert", ergänzt Amtsdirektor Thomas Hemmerling. Damit wird lediglich noch in Haseloff ein in die Jahre gekommenes Feuerwehrauto aus den ROBUR-Werken genutzt.

Bei den Kameraden der Ortsfeuerwehr Locktow-Ziezow war die Freude über den neuen Ford "Transit" riesig. 50.000 Euro investierte das Amt Niemegk in die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) inklusive eines Tragkraftspritzenanhängers (TSA). Als "Weihnachtsfrau" fungierte Karin Commichau. Die Vorsitzende des Amtsausschusses übergab den Fahrzeugschlüssel an Thomas Hemmerling, der denselben an den Amtsbrandmeister weiterreichte. Aus seinen Händen wiederum übernahmen Ortswehrführer Heiko Ebert und dessen Stellvertreter Frank Miklis.

Gut 100 Kilometer ist das 170 PS starke Fahrzeug zwischenzeitlich bereits gerollt. "Das Auto ist ein tolles Teil", freut sich Miklis, der selbst über Jahre an der Spitze der Ortsfeuerwehr stand. Dem alten Robur LO trauert an diesem Abend niemand hinterher. "Unser altes Auto hat oft Grund zur Sorge gegeben", bemerkt er in diesem Zusammenhang.

Das neue Fahrzeug mit der auf die Ortsfeuerwehr und deren Einsatzgebiete zugeschnitten Technik erfährt wiederum höchste Bewunderung von Seiten der Kameraden. "Wir werden das neue Auto in Ehren halten", versprechen Ebert und Miklis später.

Im Rahmen der sich anschließenden Jahresdienstversammlung zollt Bastian den Kameraden der Feuerwehr Locktow-Ziezow Anerkennung. Er lobt das Engagement der kleinen aber aktiven Wehr und sagt: "Die Ortsfeuerwehr ist auf einem gutem Weg".

Sieben Jahre liegt der erfolgreich praktizierte Zusammenschluss der ursprünglich eigenständigen Feuerwehren mittlerweile zurück. Im zu Ende gehenden Jahr wurden die Kameraden insgesamt dreimal alarmiert. Neben einem Brandeinsatz rückten sie auch zweimal im Zusammenhang mit den Herbststürmen aus.

Das ausrangierte Fahrzeug der Locktower und Ziezower Blauröcke ist jetzt wiederum endgültig in die Fahrzeugrente entlassen worden. Das Amt wird dasselbe verkaufen. Amtsdirektor Thomas Hemmerling geht davon aus, dass sich ein Liebhaber finden wird, der sich des Feuerwehr-Oldtimers annimmt.