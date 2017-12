Einwohnerrekord mit Folgen

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Zum Jahreswechsel erreicht Oranienburg einen neuen Einwohnerrekord: Knapp 45 000 Menschen leben nun in der Kreisstadt. Weiteres Wachstum soll jedoch nicht ungebremst weitergehen, sondern geregelt werden.

Die Prognose der Stadt sagt für das Jahr 2030 bereits 50 900 Einwohner voraus. Mehr Menschen bedeuten mehr Verkehr, mehr Bedarf an Wohnungen, Bauland, Kita- und Schulplätzen. Schon jetzt ist der Bedarf nur mit großem Aufwand zu decken. Die Zahl der Grundschulkinder wächst bis 2028 von derzeit 2 458 auf 3 167. Vor einem Jahr hatten die Stadtverordneten Investitionen von 61 Millionen Euro zum Bau neuer Schul- und Kitaplätze bis 2030 beschlossen.

Die Woba, die in diesem Jahr Stadtvillen gegenüber dem Schloss fertigstellte und derzeit 22 Sozialwohnungen an der Gartenstraße baut, bereitet den Bau 360 neuer Wohnungen ab 2019 in der Weißen Stadt vor. 70 Millionen Euro müssen dafür aufgewendet werden.

Zwar konnte Stadtkämmerin Grit Oltersdorf auch für 2018 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Der wachsende Investitionsdruck geht der Stadt jedoch zunehmend an die Substanz. Außerdem hat Oranienburg immer noch großen Nachholbedarf bei der Befestigung von Straßen und Wegen. Die Bombensuche und -beseitigung reißt jährlich ein Loch von drei bis vier Millionen Euro in den Haushalt.

Mit einer Baulandstrategie, die in den kommenden Monaten in der Stadtverordnetenversammlung und ihren Ausschüssen zu diskutieren sein wird, soll das Stadtwachstum künftig gesteuert werden. "Mit der Baulandstrategie wollen wir nicht nur auf Entwicklungen reagieren, sondern die positive Veränderung Oranienburgs und seiner Ortsteile bewusst steuern", sagt Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Die Stadt brauche eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

Zusätzlich sollen mit einer Folgekostenrichtlinie Wohnungsbauinvestoren an den Kosten für neue Schulen, Kitas und Spielplätze beteiligt werden.

