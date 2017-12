Tankstelle ausgeraubt

Sandra Euent

Schönwalde/Glien (BRAWO) Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die Tankstelle im Schönwalder Ortsteil Siedlung. Die beiden maskierten Männer hielten einen pistolenähnlichen Gegenstand und forderten Geld. Die Kassiererin übergab das Geld in einer von den Männern mitgebrachten Tüte. Nachdem die Täter noch Zigaretten aus einem Regal nahmen, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Fehrbelliner Straße. Neben Kriminaltechnikern war auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Täter wurden jedoch nicht mehr gefunden. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Die Täter, die beide ortsüblichen Dialekt sprachen, werden wie folgt beschrieben:

Der Mann, der den pistolenähnlichen Gegenstand hielt, war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, trug eine graue Jacke, schwarze Hosen und dunkle Schuhe. Der zweite Täter war etwas kleiner als der Erste und ebenfalls schlank. Er trug einen schwarze Jacke mit einem roten Emblem auf der linken Brust, dazu graue Hosen und dunkle Schuhe und Handschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322-2750 oder jede andere Dienststelle zu wenden.