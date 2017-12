EU-Geld für Bauern kommt rechtzeitig

Potsdam (dpa) 330 Millionen Euro EU-Direktzahlungen sollen rechtzeitig bis Jahresende an die Brandenburger Bauern ausgezahlt werden. Das Geld sei bis dahin überwiesen, sicherte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Freitag in einer Mitteilung zu. Von 5575 Anträgen seien bereits 5527 beschieden worden. Damit bekämen die Betriebe Planungssicherheit und erhielten Liquidität, betonte der Minister. Das sei notwendig angesichts der erheblichen Ernteverluste 2017. So sei im Ackerbau die Ernte unter den Erwartungen geblieben. Im Obstbau waren zum Teil Totalausfälle beklagt worden.

Direktzahlungen stammen ausschließlich aus dem EU-Agrarhaushalt. Um in den Genuss zu kommen, müssen die Landwirte unter anderem Vorschriften zum Umweltschutz oder zum Tierschutz einhalten.