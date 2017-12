1500 Euro Schaden: Briefkasten mit Böller gesprengt

Odin Tietsche

Zehdenick (GZ) Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Straße des Friedens für einen lauten Knall gesorgt. Offenbar hatten die Täter einen Böller in einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses gesteckt und angezündet. Durch die Detonation wurde der Briefkasten sowie mehrere andere Briefkästen vollständig zerstört. Eine Scheibe im Eingangsbereich ging ebenfalls zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder sogar die Tat beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter der Nummer 03301 8510 melden.