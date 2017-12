Mann an Fußgängerampel von Auto angefahren

Odin Tietsche

Oranienburg (OGA) Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag auf der Germendorfer Allee von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er kam mit einer blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus. Offenbar hatte der Mann gegen 16.15 Uhr die Straße an der dortigen Fußgängerampel überquert, als eine 76-jährige Autofahrerin die Stelle ebenfalls passierte. Es kam zur Kollision, bei der der Mann verletzt wurde. Die Polizei vor Ort konnte jedoch nicht abschließend klären, für wen die Ampel in diesem Moment Grün beziehunsweise Rot angezeigt hatte.