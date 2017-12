Motiviert etwas über sich lernen

Antje Jusepeitis

Hohenbruch/Oranienburg (Maerker) Auszüge aus der Vita:

Petra Göricke wuchs in Mühlenbeck auf und lebte lange im Barnim. Sie ist Mutter dreier Töchter. Gemeinsam mit ihrem Mann wohnt sie seit einigen Jahren in Hohenbruch.

Stationen ihres Lebenslaufs sind:

• Studium an der Brandenburgischen Landeshochschule Potsdam (in den Hauptfächern Kunst, Mathe und Deutsch)

• Lehrerin

• ab 1998 frei schaffend auf dem Gebiet der Kunst tätig

• 2001 Eröffnung des "Atelier Nr.19" als Künstleratelier und Ausbildungsstätte

• 2003 Abschluss des Studiums der Innenarchitektur

• 2004 Mitbegründerin des "Beiwerk Nord" (Zusammenschluss verschiedener Berliner und Barnimer Künstler)

• 2005 bis 2006 2,80m x 2,45m große Wandmalerei für einen Seniorenstift

• 2007 Organisation und zeitgleiche Durchführung von drei Ausstellungen anlässlich der "Nacht der offenen Kirchen"

• ab 2007 Schulleiterin Montessori Schule Staffelde

• seit 2006 kompaktes Kurs- und Workshop-Angebot

• 2008 bis 2011 Entwicklung eines Fernkurses Malerei, der berufsbegleitend absolviert werden kann (mit Zertifikat)

• Seit 2012 Mal- und Lerntherapeutin

• Schulleiterin der Evangelischen Schule in Mahlow bis 2014

• 2012 Master of Arts Universität Rostock (Umwelt und Bildung) • Seit 2013 Doktorandin an der HU Berlin (Unterrichts- und Schulentwicklung)

• Kommunikationstrainerin

• Coaching und psychologische Beratung

• Fachberatung Projektmanagement und Qualitätsentwicklung

• Fachberatung in Konfliktmanagement und Elternarbeit an Schulen

• Entspannungspädagogin

• Jugendfeier- und Trauerrednerin

• 2014 Gründung des Instituts für Elementare Global Pädagogik (EGP) für Lerntherapie und Lernmethodik in Oranienburg, Bernauer Straße 27 bis29, Oranienburg,

? (033051) 90 01 36

www.egp-institut.de

(mae) Lerntherapie, Lernbegleitung und Ausbildung zum Lerntrainer, das bietet das Institut für Elementare Global Pädagogik (EGP) unter anderem an. Im Januar starten neue Kurse in Oranienburg. Für Institutsgründerin Petra Göricke ist das EGP eine von mehreren Professionen.

In drei Monaten muss die Hausarbeit abgegeben werden - "da hab ich ja Zeit." Weder Schülerinnen und Schüler noch Erwachsene sind frei davon, Aufgaben aufzuschieben und sich schließlich beim Aufwand zu verkalkulieren. Naht der Termin dann - meist ähnlich überraschend wie Weihnachten - wächst in aller Regel die Hektik. Ursachen fürs "Mach ich später" - die so genannte Prokrastination - können beispielsweise Versagensängste oder Unlust, aber auch eine Schwäche im Zeitmanagement sein.

Wie das Verschieben auf den letzten Drücker umgangen werden kann durch Strukturierung des Alltags, das vermitteln Petra Göricke und ihr Team unter anderem im Institut für Elementare Global Pädagogik (EPG).

Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich eine einfache Idee: Pädagogik als grundlegend und umfassend zu verstehen. "Bei uns geht es um fächerübergreifende, generalisierbare Lernstrategien und Lerntechniken. Themen wie Motivation, Selbstmanagement und soziale Kompetenz stehen neben den Lernstrategien und Techniken im Vordergrund", erklärt die ausgebildete Pädagogin. Die Mutter dreier Mädchen weiß, wovon sie spricht: "Ich musste selbst viel lernen in puncto Tagesorganisation." Nach ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam arbeitete sie ab 1991 als Deutsch, Mathe- und Kunstlehrerin an verschiedenen Schulen, unter anderem in Birkenwerder. Damals, zwei Jahre nach der politischen Wende in der DDR, veränderte sich gerade unglaublich viel im Schulsystem. "Mein Vater, der Lehrer war, riet mir: ,Such dir lieber etwas anderes.'" So absolvierte die Hohenbrucherin zusätzlich eine Ausbildung an der Fachhochschule für Rechtspflege am Berliner Kammergericht. Stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Denkansätzten war die 46-Jährige anschließend mehrere Jahre freischaffend als Künstlerin und Kuratorin im Landkreis Barnim und in Berlin tätig. Im Jahr 2007 kehrte sie zurück in den Schuldienst, leitete die Montessorischule in Staffelde, bis diese nach Oranienburg umzog. Weiter ging es für Petra Göricke nach Mahlow - trotz des täglichen Fahrweges von jeweils mehr als zwei Stunden aus Hohenbruch und zurück. "In Mahlow habe ich die Chance erhalten, die evangelische Schule mit 300 Schülern und 40 Lehrkräften zu leiten, neue pädagogische Ansätze in die Arbeit einzubringen."

Pädagogen, die sich im klassischen Schuldienst immer mehr mit Bürokratie, neuen Medien, Schüler- und Elterndesinteresse oder Überforderung konfrontiert sehen, ließen in ihr die Überlegung reifen, ihre Kolleginnen und Kollegen zu stärken. 2014 gründet sie ihr Institut EGP. "Wir zeigen und trainieren Möglichkeiten, um als Pädagoge souverän im schulischen Alltag agieren zu können", erklärt sie. Dazu gehört, in Workshops und Seminaren Muster und deren Wirkungen zu erkennen und gegebenenfalls zu ändern, um unproduktive Situationen im Unterrichtsgeschehen in Produktive verwandeln zu können und um Konfliktgespräche erfolgreich führen zu können.

Die Institutsangebote sind einmalig. Lehrkräfte aus ganz Deutschland, nutzen beispielsweise das Didaktische Grundseminar oder das Grundlagenseminar Pädagogische Psychologie. Anerkannt vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg sind sie für Quereinsteiger und Berufsanfänger besonders geeignet. Zum EGP-Portfolio gehören ebenso der Didaktische Aufbaukurs, offene Unterrichtsformen, die Ausbildung zum Lerntherapeuten sowie die Qualifizierung zum Lerncoach.

"Ab Januar bieten wir verstärkt Lerncoaching und Therapie für Schüler mit Lernschwierigkeiten wie Lese-Rechtschreibschwäche oder Diskalkulie", sagt Petra Göricke. Allerdings geht es an ihrem Institut geht es nicht ums Büffeln und klassische Nachhilfestunden, sondern darum, Lernblockaden zu überwinden und Stärken zu stärken.