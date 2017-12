Bildung bleibt ein hohes Gut - überall

Patrik Rachner

Falkensee (BRAWO) Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. So steht es in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Doch Bildung kostet Geld. Und in Kenia, einem Land, in dem oft das Nötigste fehlt, sind andere Fragen meist drängender.

Auf einer privaten Reise wurde Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, ehemaliger Geschäftsführer der ASB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Falkensee, auf eine Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in Lamu, einer ehemaligen Provinzhauptstadt im Nordosten Kenias, aufmerksam. Im Heim der Schule leben rund 100 Kinder und Jugendliche. Der kenianische Staat finanziert diese Schulen und Heime. Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung allerdings müssen die Eltern selbst aufbringen. Und das ist für die meisten Familien unmöglich. Gäbe es keine Spenden, hätten diese Kinder keine Chance.

"Wir freuen uns über alle Familien, die ihren geistig behinderten Kindern das Recht auf Bildung zugestehen. Wenn wir die Aufnahme aber von einem festen Schulgeld abhängig machen würden, kämen höchstens fünf bis zehn Prozent der Kinder", erklärt Schul- und Heimleiter Bwana Bute. Und Spenden im eigenen Land zu erhalten, ist fast unmöglich.Gemeinsam mit seiner Frau Mazlume schaffte es Hoffmeyer-Zlotnik noch im selben Urlaub durch private Spenden Säcke mit Lebensmitteln und Wasser für die Kinder im Heim zu organisieren. Ein bemerkenswertes Engagement - mit Blick in die Zukunft allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

"Unser Ziel ist es, zuverlässig weiter für die geistig behinderten Kinder zu sorgen", erklärt Hoffmeyer-Zlotnik.

"Wir bemühen uns jetzt, für die Schule und auch für die in unmittelbarer Nähe befindliche Schule für Hör- und Sehgeschädigte eine Wasseraufbereitungsanlage zu installieren.

Die beiden Schulen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Indischen Ozean, daher ist das Grundwasser sehr salzhaltig. Trinkwasser beziehen die Schulen normalerweise durch aufgefangenes Regenwasser, in den letzten Jahren hat es aber oft bis zu acht Monaten nicht geregnet, solange kann man kein Regenwasser aufheben, daher muss Wasser aus anderen Orten gekauft werden. Eine Wasseraufbereitungsanlage, die auch zur Entsalzung gebraucht werden kann, kostet mehr als 20.000 Euro, würde dafür aber für viele Jahre das Wasserproblem beider Schulen lösen", so Hoffmeyer-Zlotnik.

Der ASB Ortsverband Nauen e.V. hat die Patenschaft für die Unterstützung der "Lamu School for the Mentally Challenged" übernommen. Gemeinsam sind so bereits rund 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Um bald möglichst mit dem Bau der Wasseraufbereitungsanlage beginnen zu können, werden noch dringend Spenden benötigt.

Schon kleine Beträge helfen. Unter dem Stichwort "Lamu/Kenia" nimmt der ASB Ortsverband Nauen e.V. ihre Spende entgegen (ASB - OV Nauen e. V., Bank für Sozialwirtschaft - Berlin, IBAN: DE 52 100 205 00 000 35 21 000, BIC: BFSWDE33 BER). Bei Angabe der Adresse erhalten Interessierte unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.