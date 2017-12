Sechs Italienerinnen im Kreißsaal

Antje Jusepeitis

Oberhavel (Maerker) Hintergrundinformation:

• Drei Kreißsäle 11 Patientenzimmer, darunter vier Einzel und vier Familienzimmer, die sehr gefragt sind, gibt es in den Oberhavel Kliniken Oranienburg.

• Zum Team der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe mit zwei Stationen (2 und 3) gehören 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 14 Ärzte und Ärztinnen sowie 39Pflegekräfte, unter anderem aus Rumänien und von den Philippinen sowie zwölf Hebammen - sechs von ihnen sind Italienerinnen - arbeiten hier

• 868 Kinder wurden hier im Jahr 2016 geboren, ein Höchststand seit 1981

• die Klinken belegten damit im Vergleich mit den anderen 24 Brandenburger Geburtskliniken im Jahr 2016 einen vorderen Platz

• 2017 kamen bislang 720 Kinder in Oranienburg zur Welt

• seit 2010 sind die Oberhavel Kliniken als erste der 25 Brandenburger Geburtskliniken mit dem Qualitätssiegel "Babyfreundliches Krankenhaus" zertifiziert

• Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe verfügt in Kooperation mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin über einen besonders ausgestatteten Neonatologischen Bereich, der wegen der größtmöglichen Nähe von Mutter und Kind direkt in die Geburtsklinik eingebunden wurde. Er dient der speziellen Pflege von Frühgeborenen sowie der lntensivbeobachtung und Behandlung von Neugeborenen, die durch Schwangerschaft oder Geburt gefährdet oder anpassungsgestört sind. Hier können Frühgeborene ab der 33. Schwangerschaftswoche betreut werden.

• Zur vor- und nachgeburtlichen Betreuung in der Klinik Oranienburg gibt es die Elternschule. Hier erfahren werdende und frisch gebackene Mütter und Väter beispielsweise, was für das Wohlergehen ihres Babys wichtig ist. Still- und Laktationsberaterinnen vermitteln Informationen zur Ernährung, Pflege und Betreuung des Neugeborenen

• Zum kostenlosen Kursangebot der Elternschule gehören Babymassagekurs, Tragetuchschule, Säuglingspflegekurs sowie Informationsabende zum Stillen, der Stillgruppentreff und die Stillsprechstunde.

Telefonische Voranmeldung dazu ist nötig: ? (03301) 66 10 88.

(mae) Der Personalengpass auf der Entbindungsstation der Oberhavel Kliniken ist nach Einschätzung der Klinikleitung überwunden. Zwölf Hebammen gehören unter anderem zum Team, sechs von ihnen sind junge Italienerinnen. Im Januar kommen zwei weitere hinzu.

Hebammen fehlen in ihrem Heimatland ebenfalls an zahlreichen Krankenhäusern. Gern hätte Dora Di Vittorio dort kleinen Italienerinnen und Italienern auf die Welt geholfen. Hebamme zu sein, ist ihr Traumberuf, den sie unbedingt ausüben will. Den Studienabschluss nach drei Jahren mit Theorie und viel Praxis an der Uni in L'Aquila schaffte sie mit einer traumhaften Bestnote.

Dennoch fand die 24-Jährige keinen Job. Das Geld fehlt. "Anders als in Deutschland, werden Kräfte im Gesundheitswesen vom Staat bezahlt und der kann sich keine Einstellungen leisten", erklärt die Neu-Oranienburgerin in bestens zu verstehendem Deutsch mit sympathischem Akzent. Seit einem Jahr lebt Dora Di Vittorio in Oranienburg. Verständigungsprobleme begegneten ihr bislang nach einem fünfmonatigem Intensiv-Deutschkurs lediglich wegen eines Dialektes, der Grammatik oder der Mentalität.

Die sehr guten Deutschkenntnisse sind ein Einstellungskriterium für die Oberhavel Kliniken. Dora und ihre fünf jungen Kolleginnen absolvierten die Prüfung für das Sprachlevel B2. Fachlich sind die italienischen Hebammen Spitze. "Sie haben eine Top-Ausbildung, die in Deutschland anerkannt wird. Alle sechs haben ihr Studium mit Summa Cum Laude (Auszeichnung) oder sehr gut bestanden", sagt Beatrice Marzahn, Pflegedienstleiterin der Oberhavel Kliniken. Sie erzählt am Dienstag während eines Pressetermins: "Wir haben den Frauen im Frühjahr die Klinik gezeigt. Es war eine tolle Begegnung. Schon am nächsten Tag haben alle zugesagt." Vermittelt wurde der Kontakt über eine Personalfirma. Ein Glücksfall für die Kliniken und die Italienerinnen gleichermaßen. "So haben wir die Durststrecke überwunden", spricht Oberhavel Kliniken Geschäftsführer Dr.Detlef Troppens offen vom Engpass auf der Station für Gynäkologie und Geburtshilfe in Oranienburg. "Wir konnten unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden." Unmut gab es auf Seiten der Eltern, die zum Teil weiter verwiesen werden mussten oder von sich aus andere Kliniken bevorzugten. Hauptgrund für den Personalmangel seien fehlende Hebammen - ein bundesweites Problem, auch weil junge Frauen zunehmend nicht mehr im Schichtdienst arbeiten wollen. Zudem sei die Zahl der Geburten gestiegen, erreichte 2016 mit 862 Geburten einen Höchststand seit 1981 in Oberhavel. "Es war für uns abzusehen, dass unsere umfassenden internen und externen Maßnahmen zur Sicherung des Personalbestandes im Kreißsaal nicht ausreichen werden. Deshalb haben wir uns 2016 dazu entschlossen, Italienerinnen ins Team zu holen", so Beatrice Marzahn.

"Wir stellen ihnen anfangs immer eine deutsche Kollegin an die Seite", sagt Christina Hennig. Die leitende Hebamme arbeitet seit 1978 in ihrem Beruf, hat schon rund 3000 Mädchen und Jungen mit entbunden. "Die Anatomie ist in Italien nicht anders als hier. Aber es gibt tatsächlich andere Herangehensweisen, Klinikabläufe und Sichtweisen werdender Eltern", spricht Christina Hennig davon, dass Missverständnisse anfangs nicht ausgeblieben seien. Vorurteile von Patienten, "dass ja nur noch Ausländer an der Klinik arbeiten", die "tun weh, sind ungerecht und treffen deutsche und ausländische Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich wie Dora Di Vittorio oft schwierige Wege gehen, um eine Anstellung zu finden, gleichermaßen", so Troppens. Der Anteil an Beschäftigten mit Migrationshintergrund oder nichtdeutscher Herkunft sei, verglichen mit Berlin, niedrig. Um Vorurteilen entgegen zu wirken, gehen die Kliniken offensiv mit dem Thema um. "Wir stellen unsere sechs italienischen Kolleginnen den werdenden Eltern vor. Die sind meist ganz überrascht, wie gut Dora und die anderen Frauen Deutsch sprechen können", sagt Christina Hennig. Sie ist, ebenso wie Dr. Detlef Troppens froh, dass "alle Schichten auf der Entbindungsstation wieder doppelt besetzt werden können". Damit das so bleibt, werden die Oberhavel Kliniken 2018 zwei weitere Italienerinnen einstellen. Dazu setzt die Klinikleitung auf eigenen Nachwuchs. Vier Hebammen befinden sich in Ausbildung. Drei von ihnen erlernen den Beruf an der neuen Hebammenschule in Eberswalde.