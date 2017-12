Singende Kinokarten

Antje Jusepeitis

Oranienburg (Maerker) (mae) Im August packte die Oberhaveler Band PlekWek ihre Instrumente ein und drehte die Mikros zu. Nach zehn erfolgreichen Jahren gab's im Weidengarten das große Abschlusskonzert. Jetzt sind sie zurück, mit Musik und Bildern aus den Archiven, wollen einen Film über die Bandgeschichte produzieren. Deswegen starteten sie im November eine Crowdfundingaktion und bieten Unterstützern kreative Weihnachtsgeschenke an.

Einmal im Abspann eines Filmes als Unterstützer auftauchen oder exklusiv zu zweit die Vorpremiere eines neuen Kinostreifens erleben, dazu eine handsignierte DVD der Hauptdarsteller und eine CD erhalten - diesen Wunsch erfüllt nicht der Weihnachtsmann. "Wir können es", sagen vier Männer und eine Frau in rot-schwarzer Kleidung: Sonja Höschele (Sonne), Dennis Klinke (George), David Kewitz (Dave) und Daniel Wiesjahn (Wiesel)- bekannt geworden als Band PlekWek - sowie ihr Tontechniker Olaf Klein. Kino und PlekWek - machen die nicht Musik, beziehungsweise eben nicht mehr? Tatsächlich ist die Band seit dem Sommer weg. Irgendwie hinterließen PlekWek damit nach zehn erfolgreichen Jahren einen weißen Fleck auf den Bühnen der Region. Und auch für Sonne, Dave, George und Wiesel fehlte nach dem großen Abschlusskonzert im August etwas, das für immer bleibt - zusätzlich zu den Erinnerungen an zehn stimmige Jahre "völlig unter Strom" mit vier eigenen CDs, einer Single und rund 444 Auftritten. Von der privaten Geburtstagsfeier über Hochzeiten, Jugendfeiern, Clubkonzerte, Partys, Stadtfeste in Oberhavel und Brandenburgtage bis hin zu Radio- und Fernsehauftritten im RBB oder bei VOX spielte sich die selbst ernannte "PowerPop-Band" mit der Mission Rock'n'Roll und Idolen wie Beatles, Ärzten oder Oasis quer durch Deutschland in die Herzen ihrer Fans, überraschte Nichtkenner mit ihrem Können, war Vorband von "Phil Bates - Electric Light Orchestra", begeisterte mit einem Ärzte-Tribute und eigenen Songs im Berliner Kesselhaus der Kulturbrauerei, trat in der Schweiz, Norwegen, Dänemark und Tschechien auf. "Wir waren nicht aufzuhalten. Doch nach zehn Jahren haben wir uns mit einem Knallerkonzert verabschiedet", sagen die Bandmitglieder. "Nach diesem Konzert stand für uns fest, die PlekWek-Geschichte muss in einem Film weiterleben." Wer PlekWek kennt, weiß: Was sich vornehmen, ziehen sie richtig groß auf, investieren Herzblut und unendlich viel mehr als Zeit als " Ne Viertelstunde" - so der Titel ihrer ersten Single 2008 - in das Projekt. Sie wollen eine DVD produzieren, zumindest einmal im Oranienburger Kino den Film zeigen. "Es wird einer sein, der sich selbst erzählt." Hauptdarsteller sind neben Wiesel, Dave, Sonne und George vor allem Fans und viele Wegbegleiter. "Wir haben von sämtlichen Jahren Videoschnipsel, Konzertmitschnitte, unsere eigenen Geschichten, Fotos und Erinnerungen", erzählt Bassist und Sänger Daniel Wiesjahn. Zudem führten sie zusammen mit ihrem Tontechniker Latti (Olaf Klein) in den zurückliegenden Wochen professionelle Interviews mit Menschen, die sie in den zehn Jahren Bandgeschichte begleitet haben. Dazu zählen Malene Rose und Andreas Foldager aus Dänemark mit ihren zwei Kindern. "Sie kennen wirklich alle Texte unserer Lieder. Hardcore-Fans", nennt Daniel Wiesjahn sie. Da eine Fahrt nach Dänemark das Zeitbudget gesprengt hätte, nahmen Foldagers ihren Beitrag zum PlekWek-Film selbst auf - "echt Hammer" - und sandten ihn nach Oranienburg. Hier im Probenraum an der Lehnitzstraße saßen Latti und die Ex-Band-Mitglieder Stunde um Stunde, werteten das umfangreiche Material aus, haben geschnitten, verworfen, neu komponiert, geflucht, sich erinnert, und sich überlegt: "Wie finanzieren wir den Film? Natürlich hat solch eine Produktion ihren Preis. Wir schaffen es nicht, den gesamten Betrag selbst zu stemmen." Deswegen setzen sie auf Crowdfunding. Sie suchen über eine Plattform Unterstützer, die Geldbeträge für das Projekt zur Verfügung stellen. Als Gegenleistung erhalten sie Geschenke. Das Kino-Paket-small mit Kinokarte für eine Aufführung in Oranienburg und Fotos von der ersten Fan-Bustour gibt es ab acht Euro. Die Erwähnung im Abspann liegt bei 20 Euro. Bis 150 Euro reichen die Angebote für das Superfan- oder das PlekWek-Superfan-Paket. Seit 23. November ist die Aktion online. Wenn bis zum 12. Januar 2018 zwölf Uhr mindestens 5035,50 Euro zusammenkommen, wird der Film über die Crowdfunding-Plattform finanziert. "Ansonsten erhält jeder sein Geld zurück", erklärt Daniel Wiesjahn.

54 Unterstützer nutzten die Chance auf besondere Geschenke bereits, spendierten dafür bis zum 29. Dezember insgesamt 2977 Euro.

