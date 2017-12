Fitness und Gesundheitssport für Frauen

Antje Jusepeitis

Oranienburg (Maerker) Powerkurse an den Sonnabenden vor Heilig Abend und Silvester gehören seit zehn Jahren zur Tradition im Frauen-Fitnessstudio von Kathi Nembach. Plätze in der Runde sind begehrt und rasch ausgebucht. Lore Lotz erhält stets einen - "Sie hat quasi schon eine Studioliege hier, so oft kommt sie", schmunzelt die Frauenfitnessgemeinde im Zirkel. Lore ist gefühlt immer da - vormittags zum Training an den Zirkelgeräten, nachmittags zu Kursen wie Rückensport, dem begehrten Faszientraining, Body Shaping, Bauch-Beine-Po-Übungen oder Yoga. Die 67-jährige Oranienburgerin besucht das Studio seit 2010 mindestens drei Mal wöchentlich, genießt es, dass sie seit ihrer Pensionierung genügend Zeit fürs Sporttreiben hat. "Ich komme wirklich gern her und mir fehlt richtig etwas, wenn ich verhindert bin", sagt Lore. Seit November steigt sie die Treppen des ehemaligen Kaufhauses an der Ecke Lehnitzstraße-Bernauer Straße über dem Hörgeräte-Akustiker noch lieber hinauf. Und dass, obwohl sie Umkleidemöglichkeit, Studio und Kurszimmer erst eine Etage höher als bis Ende Oktober erreicht. "Das Angebot ist vielseitiger geworden. Das gefällt mir und ich nutze es."

Ganz sportlich hat Inhaberin Kathi Nembach die Räume des Frauenfitnessklubs und zugleich die Palette erweitert. Lag der Fokus seit der Eröffnung im Jahr 2007 entsprechend der Franchise-Regelung vor allem auf Fitnesstraining im Gerätezirkel, sind seit 1.November Gesundheit und Rehabilitation Hauptanliegen. Dafür erwarb Inhaberin Kathi Nembach Zusatzqualifikationen als Kursleiterin und Rehatrainerin. "Wonderfit" heißt ihr Studio seit dem 1.November. Zuvor hatte sie zehn Jahre lang einen Vertrag mit der Kette Mrs. Sporty. Aus der Werbefarbe Magenta wurde jetzt ein dezenteres Blau. Zudem haben sich Räume, Werbedesign und Angebot verändert. Neue Geräte für funktionales Training sind hinzu gekommen. Funktional bedeutet, mit Hilfsmitteln frei zu trainieren, Kniebeugen an Schlingen beispielsweise, wobei auf Bauchspannung und Kniehaltung besonders geachtet wird.

"Alltagstaugliche Bewegungen stehen im Mittelpunkt, bei denen die Beanspruchung mehrerer Muskelketten verknüpft wird", erklärt die Fitnesstrainerin einige der Veränderungen. Geblieben ist die Ausrichtung als reiner Frauen-Sportklub.

"Unser Fokus liegt jetzt aber tatsächlich auf Gesundheit, Rehabilitation und Ganzkörperübungen. Wobei wir die Fitness nicht vernachlässigen und ein Augenmerk auf dem Zirkeltraining bleibt", erklärt Kathi Nembach. Die Borgsdorferin hat die zusätzlichen Räume in der dritten Etage des sanierten Altbaus angemietet, um Platz für viele neue Kurse zu schaffen. Die Resonanz zeigt, dass die Inhaberin mit ihrem Angebot genau richtig liegt. Unter dem Dach an der Lehnitzstraße warten Matten, Pezzibälle, Stretchbänder, Faszienrollen oder Hanteln darauf, benutzt und damit fürs Muskeln Stärken eingesetzt zu werden. "Und von hier oben aus haben wir zusätzlich einen ganz anderen Ausblick auf Oranienburg." In der Kreisstadt ist Studioinhaberin Kathi Nembach bekannt. "Oft treffe ich ein bekanntes Gesicht", erzählt die 45-Jährige, die mittels ihres Sportangebotes in den zurückliegenden Jahren hunderten Frauen aus Oberhavel zu mehr Fitness verholfen hat. "Durch Beruf und Familie sind Frauen besonders belastet. Das bringt früher oder später gesundheitliche Probleme mit sich, wenn man nicht gegengesteuert." Kathi Nembach treibt selbst Sport, läuft und ist viel mit ihrem Hund unterwegs. Die körperliche Bewegung ist Ausgleich für sie, damals, als sie noch im Büro gearbeitet hat, ebenso wie heut als Selbstständige. Die Mutter einer Tochter weiß, was es heißt, alles zu Hause und im Beruf unter einen Hut zu bringen. Deshalb bringt sie viel Verständnis für die Frauen im Studio auf, kennt zahlreiche persönliche Schwierigkeiten der Mitglieder, hilft weiter, gibt Tipps und bietet den Frauen zwischen 18 und 80 Jahren Gesundheitsvorsorge und Ablenkung. Neben Motivationsspielen liegt jede Woche ein besonderes Rezept bereit zum Nachkochen, gibt es Weihnachtsfeier und Sommerzusammenkunft. Die Bauchtanz-AG der Oranienburger Torhorstschule nutzt die Kursräume zum wöchentlichen Training. Ab Januar laufen zusätzlich Yogakurse.

Außersportlich ist Kathi Nembach ebenfalls engagiert. Nicht zum ersten Mal werden auf ihre Initiative hin im Studio Spenden fürs Frauenhaus Oberhavel gesammelt.