Fontane-Statue von Friedhof in Neuruppin gestohlen

Neuruppin (dpa) Unbekannte haben eine Statue von Theodor Fontane von einem Friedhof in Neuruppin gestohlen. Die Diebe hätten die Statue zwischen Dienstag und Mittwoch vom Sockel auf dem Friedhof in der Gerhart-Hauptmann-Straße entwendet, teilte die Polizei am Freitag mit. Es handelt sich um eine etwa 80 Zentimeter große grün-graue Plastik des Künstlers Ottmar Hörl. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Der Schriftsteller Theodor Fontane wurde 1819 in Neuruppin geboren.