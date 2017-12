"Überall Sicherheitslücken"

Berlin (dpa) Nach der spektakulären Flucht von vier Insassen aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee hat die Gewerkschaft Strafvollzug Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zum Handeln aufgefordert. "Ich wünsche mir, dass der Senat beim Thema Sicherheit im Justizvollzug genauer hinschaut", sagte der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, Thomas Goiny, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Da muss einfach mehr passieren." Die Resozialisierung der Gefangenen oder auch Therapien seien wichtig, aber: "Gefängnisse sind in erster Linie Sicherheitseinrichtungen."

Sicherheitslücken, so Goiny, gebe es "überall". Diese müssten systematisch abgestellt werden. So seien "Überwürfe" von Drogen in die Anstalt oder das Hineinschmuggeln von Handys an der Tagesordnung. Sicherheitsanlagen seien nicht immer auf dem neuesten Stand.

Problematisch sei die schlechte Baustruktur der alten Gefängnisse. In den vergangenen zehn Jahren sei hier erheblich gespart worden. Den Finanzbedarf für Umbau, bessere Sicherheitsausstattung und Sanierung bezifferte Goiny auf 400 bis 500 Millionen Euro.

Auch beim Personal sieht Goiny Handlungsbedarf. "Allein im allgemeinen Vollzugsdienst fehlen 200 bis 250 Beschäftigte." Bei insgesamt 2860 Bediensteten im Justizvollzug, darunter etwa 1900 im unmittelbaren Strafvollzug, gebe es "keinen Puffer". Die angekündigten 37 neuen Stellen reichten nicht aus.

Goiny kritisierte, dass sogenannte Arbeitsbetriebe in den Anstalten zwischen den Feiertagen geöffnet sein müssten, obwohl etliche Bedienstete dann Urlaub hätten. Die Personalausstattung dort sei dann "immer unter dem Level". Die Ausbrecher vom Donnerstag waren von einer Werkstatt aus entwichen.