Kostenloser Filmspaß für rund 350 Kinder

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Rathenow 800 +1" - Die urkundliche Ersterwähnung der Stadt jährte sich am 28. Dezember zum 801. Mal. Das feierte Kinobetreiberin Christl Schneewind mit besonderer Initiative. Sie lud Kinder zum kostenlosen Besuch des Haveltorkinos ein. Es wurde dort sehr voll. Das Projekt darf gern nachgeahmt werden.

"Vor einem Jahr haben wir uns gefreut, dass wir das 800-jährige Jubiläum unserer Stadt feiern konnten. Jetzt haben wir das lange Bestehen unserer Heimatstadt mit vielem Auf und Ab in den zurückliegenden Jahrhunderten schon wieder vergessen", sagte die Kinobetreiberin. "Ich möchte, dass wir uns in jedem Jahr daran erinnern, wie lange die Tradition dieser Stadt zurückreicht und habe mir überlegt, dass es am schönsten wäre, wenn wir uns auf unsere Kinder - unsere Zukunft - besinnen, und jeder möge das, nach seinen Möglichkeiten, in irgendeiner Form unterstützen: zum Beispiel Spielsachen verschenken oder zu einem kostenlosen Haarschnitt einladen."

Christl Schneewind zeigte Kinderfilme. Über das Kulturamt der Stadt seien Flyer an knapp 40 Schulen, Kitas und weitere soziale Einrichtungen mit der Einladung verschickt worden, so die Initiatorin. Nicht nur der Rotary Club Havelland, in dem sie Mitglied ist, der Verein Unternehmer für Rathenow sowie die Wirtschaftsjunioren Havelland, das regionale Netzwerk für junge Unternehmer und Führungskräfte, unterstützten das Projekt. Einzelhändlerin Petra Sandbrink und Nancy Thiele vom N.T. Werbekontor spendeten Spielzeug. Günter Rall, Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgung, stellte Gutscheine zum Besuch der Schwimmhalle zur Verfügung. "Eine tolle Idee von Christl Schneewind, die ich nur unterstützen kann", so Bürgermeister Ronald Seeger, der die erste Kinovorstellung eröffnete.

Der Andrang war riesig. Zu den ersten gleichzeitigen Vorstellungen um 10.00 Uhr wollten rund 200 Kinder kostenlos ins Kino. Drei verschiedene Filme zeigte Christl Schneewind. Um 12.00 Uhr liefen zwei Filme, als noch einmal 150 Kinder in den Kinosesseln Platz nahmen. Größtenteils ließen sich die jungen Gäste Popcorn schmecken, das die Wirtschaftjunioren spendiert hatten.