Tomaten aus der Dose sind gesünder als ihr Ruf

Berlin (dpa) Gemüse roh zu verzehren hat viele Vorteile. Denn beim Garen der Lebensmittel gehen Nährstoffe verloren. Allerdings wird manches, was dem Körper gut tut, erst durch den Garvorgang überhaupt für ihn verfügbar. Ein Beispiel sind Tomaten: Roh enthalten sie mehr Vitamin C als gekocht. Dafür kann der Körper enthaltene Vitalstoffe wie das Carotinoid Lykopin nur dann aufnehmen, wenn das Gemüse kurz erhitzt wurde. Um davon zu profitieren, muss man Tomaten nicht einmal selbst kochen. Dosentomaten wurden bereits erhitzt, erläutert der neue Ratgeber "Besser essen nebenbei" der Stiftung Warentest. Am besten fügt man den gegarten Tomaten noch einen Spritzer Öl hinzu - so sind die Carotinoide noch besser verfügbar.