Zehdenicks einziger Buchladen schließt

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Ihren letzten Arbeitstag als Buchhändlerin hatte am Freitag Edelgard Giegler. Den Buchladen, den sie 1991 von der Treuhand gekauft hatte, gibt sie nach 26 Jahren auf. Mit 75 Jahren setzt sich Edelgard Giegler endgültig zur Ruhe, nachdem sie im Februar noch vom Ladenlokal an der Berliner Straße auf den Hof des Hauses umgezogen war. Die restlichen Bücher, die beim Ausverkauf in den vergangenen Wochen keinen Abnehmer fanden, werden in einer Bücherecke beim Schlüsseldienst ihres Sohnes Jörn in den nächsten Wochen noch angeboten. Den Sprung in die Selbstständigkeit wagte Edelgard Giegler, nachdem das Isolierwerk in Zehdenick 1989 abgewickelt wurde und die studierte Ingenieur-Ökonomin ihren Arbeitsplatz verlor. Weil sie schon als junge Frau gerne gelesen hatte, entschloss sie sich 1991 die zum Verkauf stehende Märkische Buchhandlung zu erwerben. Großen Erfolg hatte sie mit dem Schulbuchverkauf. Neben Schulen in Zehdenick belieferte sie elf Jahre lang mehrere Bildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.