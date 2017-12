dpa-infocom

Gelsenkirchen (dpa) Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sein erstes Testspiel für das neue Jahr terminiert.

Wie die Gelsenkirchener mitteilten, bestreitet die Mannschaft des Tabellenzweiten am 7. Januar in Benidorm zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien eine Partie gegen den belgischen Club KAA Gent.