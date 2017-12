Ein Professor, ein Regenschirm und viel Geheimnis

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Um China ranken sich viele Mythen und Geheimnisse - damit ist das Land genau der richtige Ort, um einen alten Professor mit einem wundersamen Regenschirm zu platzieren, befand der Brandenburger Autor Horst Schultze, der kürzlich sein mittlerweile fünftes Kinderbuch veröffentlicht hat. Nachdem für seine ersten Bücher "Schlaf schön - Geschichten von Johannes" und "Die Abenteuer des Johannes" vor allem sein gleichnamiger Neffe Johannes viel Inspiration lieferte, war es nun Enkelin Nora, die den Rentner zu seinem neuen Buch "Der Professor mit dem Regenschirm" animierte.

"Wir haben eines Nachmittags ein Spiel mit einem Regenschirm, der viele Dinge kann, zusammen gespielt und so war die Idee zum Buch auch schon geboren", erzählt Schultze zur Entstehung des Buches. Schon kurze Zeit später machte sich der 66-Jährige ans Werk. "Eigentlich ging es damals grade mit der Gartenarbeit los, aber Schreiben macht mir einfach unheimlich Spaß", gibt Schultze lächelnd zu. Binnen drei Monaten entstand so die Geschichte vom "Professor mit dem Regenschirm", die sich nach einiger Feinarbeit nun auf 145 spannende Seiten erstreckt. Im Mittelpunkt steht dabei ein chinesischer Regenschirm, der einem alten Professor auf wundersame Weise schon viele Dienste geleistet hat. Kurz vor seinem Tod übergibt der alte Mann den Schirm an seinen Enkel Jürgen, der sich über das Geschenk zwar sehr freut, seinen Opa jedoch lieber noch viele Jahre bei sich gehabt hätte. Doch schon bald beweist auch ihm der Regenschirm seine Treue und rettet ihm das Leben. Seitdem ist er Jürgens ständiger Begleiter. Seinem immer beliebt gewesenem Opa nacheifernd, beginnt Jürgen sein Studium und lernt Jutta kennen, die er heiratet. Bei einer Reise nach China kommen sie, wenn auch immer noch nicht vollständig, hinter das Geheimnis des Schirmes. Nun selbst Professor, erweist ihnen der Regenschirm auf ihren Reisen so manchen wertvollen Dienst. Dann selbst ein alter Mann vererbt Jürgen den Schirm schließlich an seine Tochter, die ihn weiterhin in Ehren hält...

Eine spannende Geschichte, mit dem das Buch aber noch lange nicht endet. Drei Kurzgeschichten, die der Fantasie von Enkelin Nora und Ehefrau Eva entsprungen sind, komplettieren das fünfte Buch Schultzes, das durch seine liebevolle Covergestaltung - mit Kirschblüten und Lampionen an die Chinesische Kultur angelehnt - auffällt. Zu haben ist Horst Schultzes Kinderbuch über die ISBN-Nummer 9783744882651 für 8,50 Euro im Buchhandel als auch online. Ein tolles Geschenk - auch nach den Weihnachtstagen.