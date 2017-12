Monika Meichsner verabschiedet sich

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Es war ein aufregender Weg, der Monika Meichsner in das helle, großzügige Büro in der oberen Etage des Alten Gymnasiums brachte. Er führte über Theaterbühnen, durch Proberäume, feuchte Keller und Lagerräume einer Bibliothek. Nun, wo sie die Jugendkunstschule Neuruppin in sicheres Fahrwasser gebracht hat, endet dieser Weg für sie. Die 63-Jährige geht in den Ruhestand.

Monika Meichsner ist eine unkonventionelle Frau. Wenn sie in ihrem Büro sitzt und von früher, von den Anfängen, den Rückschlägen und den Siegen erzählt, sehen Besucher immer wieder mal, wie sie langsam die Augenbrauen hebt. Das schelmische Lächeln beginnt dann an den Augen und zieht sich hinunter zum rot geschminkten Mund. Wer hinhört, was sie sagt, der weiß: Der Schein trügt nicht. Hier spricht eine Frau, die weiß, was sie will. Die sich durchsetzen kann - manchmal durchs Hintertürchen. Wenn sie etwas hat, wofür sie kämpft, macht die 63-Jährige das mit aller Kraft. In den vergangenen rund 30 Jahren war ihr Antrieb die Kunsterziehung für die Neuruppiner. Auf diesem Gebiet hat sie Generationen geprägt und so viel erreicht wie niemand sonst.

In den rund drei Jahrzehnten haben sich viele Anekdoten angesammelt. Sie würden jede Zeitungsseite sprengen. Und doch wird die Zeit nicht lang, als Monika Meichsner sie erzählt - wie im Vertrauen, dem Gesprächspartner zugewandt und im Plauderton. Minuten verfliegen, während sie sich an ihre Anfänge in Neuruppin erinnert. Eigentlich stammt sie aus Falkensee, wo ihre 87-jährige Mutter heute noch lebt. 1986 kam sie in die Fontanestadt, weil ihr ehemaliger Mann Bürgermeister von Alt Ruppin wurde. Während sie sich dort nicht einlebte, war es mit Neuruppin Liebe auf den ersten Blick. "Es erinnerte mich an Potsdam", sagt Monika Meichsner. Breite Straßen, viel Grün, die Springbrunnen auf dem Schulplatz, ein Kaufhaus, eine Schwimmhalle: All das war ein bisschen Stadt, ein bisschen Land und schnell die neue Heimat der Kreativen. Zuvor hatte die ausgebildete Grundschullehrerin als Assistentin am Hans-Otto-Theater gearbeitet, Dramaturgie und Regie in Rostock studiert.

In der Fontanestadt zeigte sie ihre Wandelbarkeit: Sie war erst in der Grundschule in Alt Ruppin beschäftigt und unterrichtete dort Musik, baute gleichzeitig eine Theatergruppe auf, engagierte sich im Hort und leitete eine Sportgruppe. "Schließlich war ich als Kind mal Leistungsturnerin", erzählt sie mit verschwörerischem Blick durch die knallrote Brille. Das Elternhaus habe sie gefördert, aber auch gefordert. "Ich hatte Glück", sagt sie rückblickend.

Eines Tages spazierte sie in Neuruppin an dem wunderschönen Haus in der Präsidentenstraße 73 vorbei. Die kleinen Türmchen, die hohen Fenster: "Ich habe gesagt: Hier will ich mal wohnen", erzählt Monika Meichsner. Wer den Willen dieser Frau auch nur erahnen kann, wird jetzt wissen: Es hat geklappt. Irgendwann bezogen sie und ihre Familie ein paar Zimmer in dem Haus.

Monika Meichsner hatte immer ihren eigenen Kopf. In der Vor-Wende-Zeit kämpfte sie im neuen Forum für eine Stärkung des Bereichs Kultur, um den Abbau der Bürokratie. Mittlerweile arbeitete sie im Pionierhaus in Neuruppin, der Ausflug in die Alt Ruppiner Schullandschaft war nur von kurzer Dauer gewesen. Im neuen Job baute sie Theatergruppen auf und gab Gitarrenunterricht. Die Wende brachte dann - wie für so viele Menschen - einen Schnitt in ihrer Arbeitsbiografie. Doch daran, sich komplett umzuorientieren, dachte Monika Meichsner nie. "Ich konnte ja nicht weg", sagt sie. "Ich war sehr involviert, hatte hier meine Gruppen, meine Kinder." "Ihre Kinder": Dieser Ausdruck fällt in dem Büro unterm Dach des Alten Gymnasiums immer wieder mal. Er sagt viel darüber aus, warum Monika Meichsner immer am Ball blieb, auch als nach 1990 die offene Jugendarbeit anstand. Sie und ihre Kollegen bekamen ABM-Stellen zugeteilt - befristet. "Und dann wurde ich arbeitslos", sagt die 63-Jährige. "Aber ich hatte eigentlich gar keine Zeit, mir etwas anderes zu suchen. Ich hatte einfach zu viel zu tun." Die Kinder- und Jugendgruppen wollten ja weiterhin betreut werden. Monika Meichsner nahm sie kurzerhand mit zu sich nach Hause in die Präsidentenstraße 73. Dort wurde geprobt und musiziert. "Nebenbei zogen wir in die Parlamente", erinnert sie sich. Sie und ihre Mitstreiter kämpften für eine geregelte Jugendarbeit, letztlich mit Erfolg. Bald gab es wieder neue ABM-Stellen, schließlich sogar zwei feste Posten bei der Stadt. Als es Bestrebungen der Verwaltung gab, die Kunsterziehung zu organisieren, war Monika Meichsner mit dabei. Das Konzept der Jugendkunstschule entstand. "Einer musste Leiterin sein", erklärt sie, wie sie 1994 an den Posten kam. Obwohl sie mit Bürokratie nichts am Hut hatte, ließ sie sich breitschlagen - und blieb bis heute das Gesicht der Einrichtung. "Für mich war eigentlich das Unterrichten das Spannende. Und das habe ich mir nie nehmen lassen." Vormittags widmete sie sich dem Büro. "Und nachmittags erhole ich mich in den Klassen", sagt sie. Zwischen 400 und 600 Schüler gab es seit der Gründung ständig in der Jugendkunstschule.

Ihre Lebensgeschichte ist von vielen glücklichen Zufällen geprägt. Und dennoch: "Mein Leben war ein einziger Kampf", sagt Monika Meichsner, vor allem auf ihre Arbeit bezogen. Doch es klingt kein Groll in den Worten mit. Etwas Müdigkeit vielleicht. Mit Kollegen und Eltern hat sie sich gern auseinandergesetzt. Mit der Bürokratie, die sie letztlich in den Ruhestand getrieben hat, nicht so gern. Denn mit diesem Part ihres Jobs konnte sie sich nie anfreunden.

Gleiches gilt für die Unbeständigkeit, die viele Jahre geprägt hat: "Wir sind allein sechsmal umgezogen", resümiert sie. Nur einmal wurde dafür ein Unternehmen beauftragt. "Ansonsten mussten wir immer alles selbst organisieren." Zuerst wurden innerhalb des Pionierhauses an der Gerhardt-Hauptmann-Straße neue Räume bezogen: im Keller, in dem das Wasser stand. Von da aus wurde der Schülertreff im Alten Gymnasium aufgebaut. Dort wurde saniert - ein neuer Umzug stand an. Im Lager der Bibliothek wurde Theater gespielt.

"Am Rheinsberger Tor hatten wir ja auch lange unseren kompletten Standort", sagt Monika Meichsner. Als die Räume im Zuge einer 96-Stunden-Aktion renoviert wurden, hatte sie zum ersten Mal einen Eindruck davon, wie viele Menschen hinter der Jugendkunstschule stehen. "Alle haben sich eingebracht." In einer Chronik zu den Arbeiten nimmt die Liste der Helfer allein fünf Seiten ein. Die Idee zur Bewerbung für diese Aktion kam übrigens von Meichsners Mutter, die sich vor Ort umgesehen hatte und erschrocken war, unter welchen Bedingungen die Tochter arbeitete.

"Und dann mussten wir wieder ins Alte Gymnasium", sagt Monika Meichsner. Am Rheinsberger Tor sei alles wie in einer Familie abgelaufen: sehr eng und nah beieinander. Im Alten Gymnasium dagegen musste erst einmal ein Zuhause geschaffen werden. Und dort haben bis heute noch nicht einmal alle Kurse Platz. Musik- und Theaterarbeit finden weiterhin am Rheinsberger Tor statt. Balett, Gitarre und Keyboard werden am Schulplatz unterrichtet, wo es auch ein Atelier gibt.

"Der nächste Hammer war unsere staatliche Anerkennung. Dass ich das noch erleben durfte, ist toll", sagt die 63-Jährige. "Wir sind jetzt finanziell gut abgesichert, was vorher nie der Fall war." Daher kann sie die Geschäfte mit gutem Gewissen an ihre Nachfolgerin übergeben. Erst einmal wird Manuela Schäwe den Posten übernehmen. Später ist Alexandra Christ, die sich in Elternzeit befindet, als Nachfolgerin vorgesehen.

"Auch die Gebühren werden mittlerweile akzeptiert." Ganz passt es Monika Meichsner aber nicht, dass aus zehn D-Mark im Laufe der Jahre 23 Euro geworden sind. "Ich wollte, dass hier jeder mitmachen kann", sagt sie. Daher stellte sie sich auch auf die Seite der Eltern, als die Stadt eine Gebührenerhöhung plante - nicht gerade zur Freude ihres Arbeitgebers.

"Die Projekte, die jetzt laufen, sind alle angeschoben", so Meichsner mit Blick durch ihr Büro. "Die Strukturen stimmen. Es läuft für die nächsten zehn, 20 Jahre." Und sie? Sie wechselt eigentlich nur die Seiten, erklärt sie mit einem Lachen. Monika Meichsner wird Honorarkraft in der Jugendkunstschule und unterrichtet weiterhin Gitarre und Keyboard. "Ich kann mehr Auftritte planen, mehr unterwegs sein und nur noch machen, was mir Spaß macht." Sie brauche die Musik, denn sie öffne die Seele. Ihr Ruhestand ist gut verplant: Donnerstags und freitags gibt sie Unterricht. "Den kann ich richtig schön intensiv vorbereiten." Vor zwei Jahren hat sie außerdem mit der Malerei angefangen. Die 63-Jährige besucht einen Kurs in der Jugendkunstschule und malt zu Hause. "Meine Mutter erzählt in Falkensee auch schon rum, dass ich dort hinziehe und Kinder unterrichten werden", sagt Monika Meichsner und lacht. Ob das passieren wird? "Ich halte mir alles offen." Die Freiheit reizt sie: "Ich kann aufstehen, etwas Musik machen, fahre dann zu meiner Mutter oder meiner Tochter." Die Jugendkunstschule wird sie aus einem Grund nicht vermissen: "Ich hasse Abschiede. Und ich gehe ja nicht wirklich." Deswegen wollte sie auch keine große Abschiedsveranstaltung haben. Ein Büfett im kleinsten Kreis musste reichen. Denn Monika Meichsner will auf gar keinen Fall im Mittelpunkt stehen. Sie weiß, dass sie alles, was sie geschafft hat, nie allein erreicht hätte.

Das betont sie immer wieder. Ohne die engagierten Schüler, die unterstützenden Eltern und die vielen Menschen, denen die Kunst in Neuruppin am Herzen liegt, wäre die Einrichtung nie zu dem geworden, was sie heute ist. Und ohne Monika Meichsner als Herz des Ganzen, als ständige Kämpferin auch nicht - auch wenn sie das nicht gerne hört.